Vodafone contro gli sprechi, nuova vita agli smartphone usati

A partire da lunedì 22 novembre e per le successive tre settimane, sarà possibile consegnare nei Vodafone Store il proprio smartphone usato e ricevere in cambio uno sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo. Questo, ovviamente, solo se lo smartphone ha un valore residuo; in caso contrario, il cliente avrà la possibilità di donarlo avviando così i vari componenti al ricondizionamento.

Oltre a quello ecologico, l’iniziativa ha anche un valore sociale: Vodafone, infatti, farà pervenire gli smartphone a Fenixs, un’impresa impegnata nel reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate. All’interno del carcere è presente un impianto autorizzato alla gestione e al trattamento dei rifiuti elettronici, dove i detenuti rappresentano parte attiva nella selezione del materiale ancora funzionante.

Rispetto a quanto avviene negli impianti di smaltimento “classici”, in cui gran parte del processo è eseguita dai mulini di triturazione automatici, nel carcere di Bollate viene privilegiata la lavorazione manuale, più precisa e anche più funzionale (lo scopo primario è appunto quello di reintegrare i detenuti nel mondo del lavoro).

Per ottenere la valutazione del proprio dispositivo è sufficiente recarsi con il vecchio smartphone in uno dei migliaia di punti vendita presenti sul territorio italiano. La valutazione in sé richiede pochissimi minuti e lo sconto è immediato e garantito (purché il device non sia arrivato al termine definitivo della sua vita utile). Nella settimana del Black Friday, inoltre, si potrà accedere a una super valutazione dell’usato nell’ambito di un’ulteriore iniziativa denominata “Green Friday”.

L’altra data da segnarsi è quella del 21 novembre: domenica prossima, infatti, tutti i clienti Vodafone potranno accedere a un’area dedicata del sito web o dell’app My Vodafone per sapere quanta CO2 hanno risparmiato scegliendo la rete Vodafone, una rete alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili.