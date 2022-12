Tramite un comunicato stampa Vodafone ha annunciato il rilascio del nuovo sito. Ora è completamente ridisegnato per migliorare l’esperienza digitale del cliente rendendola più semplice e intuitiva. Il restyling si estende anche all’app MyVodafone.

L’obiettivo di questo cambiamento grafico e funzionale è quello di avvicinare Vodafone al cliente attraverso iniziative che partono dall’ascolto dei suoi bisogni e aspettative, come Vodafone Happy, il programma di customer loyalty recentemente rinnovato, che mira a premiare i clienti per il tempo passato insieme.

Sul nuovo sito vodafone.it (che è già online) i clienti possono trovare e valutare diverse offerte con tutte le informazioni e dettagli espressi in modo ancora più semplice e chiaro. Nella nuova app MyVodafone, invece, i clienti hanno ora a disposizione uno spazio completamente rinnovato nella sua struttura e nella grafica. L’aggiornamento dell’app verrà rilasciato in modo graduale nei prossimi giorni, in questa ci sarà la possibilità di accedere alle informazioni di tutti i prodotti e servizi attivi. Viene aggiunta anche una grafica nuova e molto chiara per seguire le proprie spese, mese per mese, e attivare o disattivare i servizi in completa autonomia.

Tramite il programma “Vodafone Happy” presente nell’app, i clienti potranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo tramite l’accumulo di “sorrisi”, cioè dei punti. Maggiore è la permanenza con Vodafone, maggiori sono i premi ai quali è possibile accedere. I “sorrisi” vengono assegnati in base agli anni passati in Vodafone, con cadenza periodica per premiare la fiducia del cliente e anche per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato.

Gianluca Pasquali Direttore Consumer di Vodafone Italia ha affermato:

“La grande sfida che i brand devono affrontare ogni giorno è quella di saper comprendere le necessità dei propri clienti attraverso l’ascolto dei loro bisogni e fornire le risposte per soddisfare i desideri delle persone e migliorare la loro qualità della vita. Per questo abbiamo voluto creare un luogo digitale dove il cliente possa sentirsi accolto e dove poter trovare, in modo molto semplice e intuitivo, il prodotto o la soluzione più in linea con le sue necessità e i suoi desideri“.

Cliccando su questo link troverete la pagina web di presentazione del nuovo sito e della nuova app, mentre più in basso vi lasciamo il video con protagonista Alessandro Cattelan.