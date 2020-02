Vodafone V-Home Mini, il kit per la smart home a 1,99 euro al mese

Vodafone V-Home Mini è la nuova soluzione dell’operatore telefonico pensata per introdurre al concetto di “smart home” anche gli utenti meno esperti. Si tratta infatti di un pacchetto che include una lampadina intelligente e un sensore di movimento, entrambi appartenenti alla linea SmartThings. Per poterli far funzionare correttamente è necessario essere in possesso di una Vodafone Station, nella logica di poter unirli con il proprio abbonamento domestico.

Tutto è coadiuvato dalle applicazioni proprietarie V by Vodafone e, soprattutto, SmartThings. Quest’ultima è sviluppata da Samsung e fa riferimento a un ampio ecosistema di dispositivi che, tra gli altri, include anche quelli di brand come Sonos e Ring, spaziando dunque tra elettrodomestici di differente natura e tipologia. In più, V-Home Mini include anche una SmartThings Link, ovvero una chiavetta USB necessaria per installare sulla Vodafone Station la relativa applicazione.

La lampadina intelligente e il sensore di movimento sono compatibili sia con Google Assistant che con Alexa, per cui possono essere controllati tramite la voce e all’interno delle rispettive applicazioni dei due assistenti vocali. Vodafone ha inoltre previsto un’assistenza 24 ore su 24 (7 giorni su 7) per il servizio, oltre ad aver messo a punto un sistema di avvisi praticamente identico a quello di un classico sistema di allarme.

Infatti, nel caso in cui il sensore di movimento dovesse rilevare un movimento non autorizzato in caso e l’utente non dovesse rispondere alla relativa notifica via applicazione, V-Home Mini invierà automaticamente un SMS e, successivamente, una telefonata da sistema IVR. Se anche in questi casi non dovesse esserci risposta, partiranno telefonate ai cinque contatti preferiti precedentemente impostanti nell’applicazione. Insomma, una comodità non da poco.

Per quanto riguarda i costi, V-Home Mini viene proposto a 1,99 euro al mese. Questa però è una cifra esclusiva per chi ha sottoscritto un’offerta su rete fissa e mobile del pacchetto Giga Family. Per gli utenti con altri abbonamenti Vodafone il costo sale a 2,49 euro al mese. In ogni caso, l’operatore impone un vincolo contrattuale di 48 mesi e un buono sconto del 50% per un accessorio aggiuntivo acquistato dal sito ufficiale Vodafone.