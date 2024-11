Volete fotografare senza che l'IA ci metta lo zampino? Ecco la nuova app che fa per voi

Zerocam, l'app di fotocamera priva di intelligenza artificiale, è ora disponibile per numerosi smartphone Android tramite il Google Play Store. Già lanciata con successo per iOS all'inizio dell'anno, l'applicazione offre un'esperienza fotografica minimale evitando qualsiasi post-elaborazione.

Zerocam elimina ogni effetto HDR e filtri automatici, permettendo di scattare foto nel formato RAW con solo la funzionalità essenziale di vista e scatto. Questo approccio incoraggia gli utenti a concentrarsi di più sulla composizione e il momento perfetto per scattare, piuttosto che sulla manipolazione delle immagini. Nonostante la mancanza di alcune funzioni avanzate disponibili su altri dispositivi, alcuni utenti trovano valore nell'esperienza ridotta che Zerocam offre.

L'applicazione richiede solo accesso alla fotocamera e alla galleria in modalità scrittura, garantendo così una maggiore privacy. Zerocam è disponibile gratuitamente con un limite di cinque scatti al giorno, ma offre anche un'opzione a pagamento di 1,19 euro al mese o 10,99 euro annui per scatti illimitati. Questa limitazione quotidiana può servire da stimolo per migliorare le abilità fotografiche degli utenti, forzandoli a ponderare di più su ogni scatto.

Se desiderate evitare foto eccessivamente elaborate tipiche degli smartphone moderni, Zerocam potrebbe essere l'app che fa al caso vostro. Magari, l'esperienza di scatto senza aiuti vi farà capire il vero impatto dell'IA e degli algoritmi di elaborazione dell'immagine nei cameraphone moderni.

Nonostante il progresso tecnologico, c'è ancora una forte domanda per la fotografia tradizionale. Infatti oggi, in un'era dominata dai smartphone, molte persone sono attratte dalla fotografia analogica, in cui c'è un coinvolgimento più tangibile e diretto nella creazione dell'immagine.

La fotografia, inoltre, si è notevolmente democratizzata. Con l’avvento dei dispositivi mobili munite di fotocamere, quasi tutti possiedono la capacità tecnica di scattare foto. Questo ha portato alcuni puristi a valorizzare esperienze fotografiche più pure, come quella offerta da app specializzate che minimizzano l'intervento digitale automatico, distaccandosi così dalla modernità che spesso abbellisce o altera eccessivamente le immagini.

La storia e lo sviluppo della fotografia ci mostrano come, nonostante le evoluzioni e le variazioni, l'essenza di catturare i momenti rimane inalterata. Gli strumenti possono cambiare, la tecnologia può avanzare, ma il cuore della fotografia così come la ricerca dell'immagine perfetta, quella non cambia mai.