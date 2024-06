WatchOS 11 migliora il tracciamento dell'allenamento e introduce i nuovi Vitals

Apple ha svelato il nuovo watchOS 11, introducendo alcune novità interessanti, sia legate alla salute che per gli sportivi, senza dimenticare la personalizzazione.

C'è una nuova modalità allenamento avanzata che analizza i dati personali e le metriche per valutare l'impatto che l'intensità e la durata degli esercizi hanno sul corpo nel tempo, fornendo un "rating di sforzo" alla fine di ogni sessione di allenamento, che permette di capire se è il caso di aumentare il carico di lavoro o se, al contrario, è necessario ridurre l'attività, magari prendendo anche dei giorni di riposo per recuperare le forze. Ora, nelle Attività, si possono anche impostare degli obiettivi personalizzati.

Altra novità è l'app Vitals, che permette di avere una panoramica veloce delle metriche più importanti, così da capire come comportarsi per salvaguardare sempre la propria salute. Sempre in ottica salute, il nuovo WatchOS 11 ha migliorato il tracking del ciclo mestruale e ha introdotto nuove funzionalità dedicate alla gravidanza.

Ci sono poi le Attività Live, che sbarcano su Apple Watch e migliorano l'interazione in tempo reale con le applicazioni, nuove misure di sicurezza che permettono di monitorare la posizione dell'utente, così da controllarlo se ad esempio fa attività fisica la sera, all'aperto.

Come anticipato non mancano le novità in ottica personalizzazione, questa volte introdotte non con nuovi quadranti, ma con una rivisitazione del quadrante foto: continuerà a mostrare le foto migliori della vostra libreria, ma non sarete più voi a sceglierle. Ci penserà WatchOS, usando (ovviamente) l'intelligenza artificiale.