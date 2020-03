Wearable, ricercatori USA studiano un dispositivo di mimetizzazione termica adattabile

Una tecnologia indossabile in grado di nascondere chi la indossa da sensori di rilevamento del calore, come gli occhiali per la visione notturna, anche quando la temperatura ambientale cambia. È la ricerca portata avanti dai ricercatori dell’Università della Californiana di San Diego che stanno sviluppando una nuova tecnologia capace di adattarsi in pochi minuti alle variazioni termiche.

Il dispositivo, che si trova nelle prime fasi di sperimentazione, ha una superficie che si raffredda o si riscalda rapidamente per adattarsi alle temperature ambientali, mimetizzando il calore corporeo di chi lo indossa. La superficie può andare da 10 a 38 gradi Celsius in meno di un minuto, mentre la temperatura interna non cambia rendendolo così comodo per chi lo indossa.

I ricercatoti hanno utilizzato un materiale simile alla cera con proprietà più complesse il cui punto di fusione è di circa 30 gradi Celsius, come la temperatura superficiale della pelle umana. Se la temperatura esterna è superiore, il materiale si scioglie isolando chi lo indossa. Al contrario, se è più fredda, si solidifica lentamente, fungendo comunque da strato isolante.

Al centro della tecnologia, dunque, ci sono materiali che possono creare fenomeni di riscaldamento o raffreddamento quando la temperatura ambiente cambia. Le attuali forme di mimetizzazione termica, infatti, funzionano solo a temperature prestabilite mentre risultano inefficienti in caso di cambiamenti termici.

Il dispositivo in sviluppo è alimentato da una batteria e controllato da un circuito wireless. L’obiettivo dei ricercatori, ora, è quello di creare una giacca con questa tecnologia integrata utilizzando però dei materiali più leggeri. Allo stato attuale, infatti, l’indumento peserebbe più di 2 Kilogrammi e funzionerebbe per una sola ora.

Insomma, c’è ancora molto da fare prima di potere effettivamente utilizzare una tale tecnologia che tornerebbe utile in ambienti come quelli militari, dove gli scanner termici sono in grado di individuare il nemico attraverso la differenza tra la temperatura del corpo umano e dell’ambiente circostante.