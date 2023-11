WhatsApp avrà presto il suo chatbot AI integrato

In un mondo in cui l'intelligenza artificiale è sempre più diffusa, WhatsApp si sta preparando a introdurre un chatbot IA, attualmente in fase di beta testing. La mossa è in linea con la più ampia strategia di Meta di implementare l'IA su tutte le sue piattaforme, promettendo agli utenti un'esperienza più interattiva e semplificata.

All'inizio di quest'anno Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato che avrebbe utilizzato il suo modello linguistico di grandi dimensioni, Llama 2, per sviluppare un chatbot avanzato. L'azienda ha inoltre stretto una partnership con Microsoft Bing per garantire agli utenti che interagiscono con il chatbot un'esperienza migliore.

Il chatbot ha fatto il suo debutto nell'ultima versione beta di WhatsApp, la 2.23.24.26. Un nuovo e vistoso pulsante posizionato sopra l'icona per cominciare una nuova chat indica l'integrazione con l'IA. Sebbene le informazioni dettagliate sulle sue funzionalità siano ancora scarse, si prevede che il chatbot assisterà gli utenti rispondendo alle loro domande, migliorando l'esperienza complessiva all'interno dell'app.

Poiché la funzione è attualmente accessibile solo a utenti selezionati, la sua integrazione nella più ampia base di utenti di WhatsApp potrebbe richiedere del tempo. Lo screenshot, pubblicato per la prima volta su WABetaInfo, rivela lo sviluppo in corso di questa interessante funzione, con Meta che probabilmente estenderà la sua implementazione ad altre piattaforme del suo ecosistema.

L'integrazione dell'IA in WhatsApp si allinea alla tendenza moderna nello sviluppare l'IA generativa eseguita su dispositivo. L'impegno di Meta nel perfezionare l'esperienza utente suggerisce che il chatbot AI potrebbe presto diventare parte integrante dell'app di messaggistica, rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma.

Mentre si attende un annuncio ufficiale da parte di Meta sulla disponibilità diffusa del chatbot AI, l'attuale versione beta è un'anticipazione del futuro dell'app di messaggistica istantanea.