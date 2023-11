WhatsApp, come collegare l'email e a cosa serve

In una mossa volta a rafforzare la sicurezza di una delle app di messaggistica più popolari al mondo, WhatsApp sta introducendo una nuova funzione di verifica dell'e-mail. Sebbene non sia ancora accessibile al grande pubblico, le ultime notizie rivelano che la funzione sta attualmente raggiungendo gli utenti beta di WhatsApp.

La funzione di verifica delle e-mail è in fase di test dall'agosto di quest'anno e ora sta venendo estesa ad altri utenti beta in tutto il mondo. Secondo le informazioni fornite da WABetaInfo, questa funzione è accessibile a molti utenti che dispongono dell'ultima versione beta di WhatsApp per Android, il che fa pensare che il lancio ufficiale sia imminente. Per accedere a questa funzione, gli utenti devono navigare nella sezione "Impostazioni" di WhatsApp e poi andare su "Account".

È importante notare che questa funzione è disponibile solo per un gruppo specifico di utenti selezionati da Meta e si trova nella versione beta 2.23.24.10. WABetaInfo ha condiviso una schermata che illustra un processo di configurazione semplice per la verifica dell'e-mail. La pagina di configurazione assicura agli utenti che i loro indirizzi e-mail rimarranno riservati e che il sistema di verifica è stato progettato per migliorare la sicurezza dell'account.

Per configurare i propri account, gli utenti dovranno verificare il proprio indirizzo e-mail. Se la verifica non viene completata, viene visualizzato un messaggio di avvertimento che invita gli utenti ad avviare la procedura. Inoltre, è disponibile un pulsante "Verifica e-mail", che consente agli utenti di inviare nuovamente l'e-mail di verifica all'account collegato, se necessario. Vale la pena notare che la verifica dell'e-mail serve come ulteriore livello di sicurezza per gli account WhatsApp, non come metodo principale.

Poiché WhatsApp continua a dare priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati degli utenti, l'introduzione della verifica via e-mail rappresenta un passo significativo per garantire la protezione degli account degli utenti e delle loro informazioni personali. Questo dovrebbe garantire una maggiore tranquillità a milioni di utenti WhatsApp in tutto il mondo che comunicano con amici e familiari attraverso la piattaforma.