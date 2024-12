WhatsApp non funzionerà più sui vecchi iPhone, scopri quando e i modelli abbandonati

Brutte notizie per gli utenti Apple che utilizzano ancora modelli di iPhone meno recenti. WhatsApp ha annunciato che a partire dal 5 maggio 2025 interromperà il supporto per le versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questo significa che i possessori di iPhone fermi a quel sistema operativo non potranno più utilizzare l'app di messaggistica più popolare al mondo.

La notizia, riportata da WABetaInfo, ha già generato un certo fermento tra gli utenti Apple. Ma quali sono le ragioni dietro questa decisione? E quali saranno le conseguenze per gli utenti?

Perché WhatsApp abbandona i vecchi iPhone?

WhatsApp, come ogni altra azienda tecnologica, ha la necessità di stare al passo con i tempi e di offrire ai propri utenti un servizio sempre migliore. Per farlo, è necessario sfruttare le tecnologie più recenti e le API più aggiornate, disponibili solo nelle versioni più recenti di iOS.

Continuare a supportare versioni obsolete del sistema operativo comporterebbe un notevole sforzo in termini di sviluppo e manutenzione, rallentando l'innovazione e limitando le possibilità di introdurre nuove funzionalità.

Inoltre, secondo i dati raccolti da WhatsApp, il numero di utenti che utilizzano ancora versioni di iOS precedenti alla 15.1 è ormai molto basso. Concentrando le risorse sullo sviluppo per le versioni più recenti, l'azienda può garantire un'esperienza ottimale alla maggior parte dei suoi utenti.

Quali iPhone verranno abbandonati?

I modelli di iPhone che non potranno più utilizzare WhatsApp dal 5 maggio 2025 sono:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Questo perché l'ultimo aggiornamento di iOS disponibile per questi dispositivi è iOS 12.5.7, rilasciato ormai diversi anni fa.

Gli utenti che possiedono modelli di iPhone più recenti potranno continuare a utilizzare WhatsApp senza problemi, a patto di aggiornare il proprio dispositivo all'ultima versione di iOS disponibile.

Cosa possono fare gli utenti con iPhone 5s, 6 e 6 Plus?

Gli utenti che utilizzano ancora uno dei modelli di iPhone interessati dal provvedimento hanno due possibilità:

Aggiornare il proprio dispositivo: se possibile, acquistare un nuovo iPhone compatibile con iOS 15.1 o successivi. Passare a un'app di messaggistica alternativa: esistono diverse alternative a WhatsApp, come Telegram o Signal, che continuano a supportare anche i vecchi modelli di iPhone.

La decisione di WhatsApp di interrompere il supporto per i vecchi iPhone potrebbe sembrare drastica, ma è in linea con le strategie di molte altre aziende tecnologiche. Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e per offrire servizi all'avanguardia è necessario abbandonare progressivamente le tecnologie obsolete.

È importante sottolineare che Meta ha comunicato questa decisione con largo anticipo, dando agli utenti tutto il tempo necessario per adeguarsi al cambiamento.