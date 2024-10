WhatsApp rivoluziona totalmente la gestione dei contatti

WhatsApp stravolge completamente la gestione dei contatti per come la conoscevamo, introducendo un nuovo gestore integrato nell'app, consentendo agli utenti di salvare i contatti direttamente sull'applicazione e, ovviamente, averli sempre disponibili nel momento in cui si effettua il login su un nuovo dispositivo. L'annuncio è stato fatto da Meta, l'azienda proprietaria della popolare app di messaggistica e che, come saprete, possiede anche Instagram, Facebook e Threads.

Questa novità risolve diversi problematiche comunemente appuntate dall'utenza, come la perdita dei contatti in caso di un mancato backup in seguito al cambio del proprio dispositivo, la condivisione di telefoni tra più persone, e la gestione di account multipli su un singolo device.

I contatti salvati su WhatsApp utilizzano una nuova tecnologia di archiviazione crittografata.

Inizialmente, la funzione sarà disponibile esclusivamente su WhatsApp Web e nella versione realizzata per Windows, estendendola successivamente alle altre versioni, incluse quelle per iOS, macOS e Android.

Meta ha implementato una tecnologia chiamata Identity Proof Linked Storage (IPLS) per garantire la privacy degli utenti. Questo sistema mantiene nomi, dati sensibili e numeri di telefono criptati, rendendoli accessibili esclusivamente dal proprietario dell'account.

Jessica Maskell, portavoce di WhatsApp, ha dichiarato a The Verge: "Questa nuova funzionalità dei contatti sarà seguita da un sistema di username che non richiederà i numeri di telefono". Questa mossa andrà ad allineare WhatsApp ad altre app di messaggistica crittografata come Signal, che offrono già opzioni per l'accesso senza numero di telefono, andando a scindere l'applicazione da questo vincolo, rendendola accessibile da qualsiasi dispositivo.