Whatsapp: stop ai gruppi indesiderati, ecco la nuova funzione

La funzionalità sembra non essere ancora attiva in Italia, ma verrà diffusa da Whatsapp a macchia d'olio già nelle prossime ore. Addio ai gruppi indesiderati.

Lo avevamo anticipato in un articolo a metà febbraio, e oggi ecco arrivare la conferma definitiva. Whatsapp introduce una nuova funzionalità che consente agli utenti di evitare di essere aggiunti in gruppi indesiderati. Un fenomeno che da sempre rappresenta – per alcuni – una delle criticità della celebre app di messaggistica istantanea, sulla quale Zuckerberg e soci hanno finalmente deciso di metterci una pezza.

Per adesso sembra che la funzionalità non sia ancora attiva in Italia ma, come sempre avviene in questi casi, il rilascio avverrà gradualmente a macchia d’olio. Per risolvere il problema dei gruppi indesiderati Whatsapp ha semplicemente aggiunto un’apposita voce al menù “privacy”, raggiungibile recandosi nelle impostazioni e, successivamente, selezionando il pulsante “account”.

Credit Image – TheNextWeb

A questo punto ci si ritroverà difronte la nuova voce “gruppi”, grazie alla quale poter impostare manualmente chi ha il permesso di aggiungervi nei gruppi stessi: tutti, solo i propri contatti, nessuno. In quest’ultimo caso, si riceverebbe un messaggio di avviso, che dovrebbe consentire di decidere se accettare o meno la richiesta entro 72 ore. Insomma, un bel passo in avanti rispetto a quanto avviene adesso.

Del resto, a chi non è capitato di ritrovarsi in gruppi indesiderati? Questa soluzione sarebbe solo l’ultima di una serie studiata da Whatsapp per migliorare la protezione della privacy degli utenti, un tema scottante che spesso l’ha vista al centro di critiche. Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, recentemente è stato introdotto il supporto al Touch ID e al Face ID degli iPhone per l’accesso all’applicazione, mentre a breve dovrebbe arrivare anche quello ai sensori biometrici integrati negli smartphone Android.