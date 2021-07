Wiko Power U10 e U20, solo due ricariche a settimana!

Wiko espande con oggi la propria gamma di smartphone appartenente alla famiglia Power U con due nuovi prodotti. Dopo l’arrivo di Wiko Power U30 che abbiamo già recensito di recente, l’azienda annuncia ufficialmente Power U10 e Power U20.

Quella che Wiko chiama Power U Collection è pensata con in mente un solo grande obiettivo: fornire agli utenti la maggiore autonomia possibile ad un prezzo contenuto. Proprio per questo l’azienda si è concentrata principalmente sulla durata della batteria partendo da due celle dalla grande capacità.

Wiko Power U10 monta una batteria da 5000mAh mentre Power U20 arriva a 6000mAh. L’azienda ha messo particolare interesse nell’ottimizzazione del software AI Power, il quale dovrebbe garantire un’autonomia di circa 3,5 giorni per il primo modello e addirittura 4 giorni per il secondo. Questo vi permetterà in pratica di dover ricaricare lo smartphone solo 2 volte in una settimana d’uso.

Per garantire questo livello di autonomia, Wiko ha però dovuto sacrificare un po’ le specifiche tecniche. L’azienda ha infatti preferito privilegiare componenti a basso impatto energetico.

Sotto la scocca di Wiko Power U10 batte un cuore MediaTek Helio A25 octacore a 1,8GHz accompagnato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile con MicroSD fino a 256GB. Wiko Power U20 alza leggermente l’asticella con un chip Mediatek Helio G35 octacore a 2,3GHz, rimangono invariati i 3GB di RAM ma raddoppia la memoria interna arrivando a 64GB.

Nella parte frontale di entrambi i prodotti trova posto un display IPS da 6,8″ con risoluzione HD+ e formato 20,5:9, protetto dal vetro di protezione Panda Glass di Tunghsu, al centro del quale nella parte alta trova posto un notch a V che contiene la fotocamera frontale.

Cambia tra U20 e U10 anche il software: il primo utilizza una versione standard di Android 11 mentre il secondo si affida ad Android 11 Go Edition.

Wiko Power U10 è già disponibile all’acquisto al prezzo di 129,99 euro presso le principali catene di elettronica di consumo nelle colorazioni Carbone Blue, Denim Blue e Turquoise. Wiko Power U20 trova posto sugli stessi scaffali dei negozi proposto al prezzo di 149,99 euro nelle colorazioni Slate Grey e Navy Blue.

All’interno delle confezioni di vendita sono inclusi una cover trasparente e una pellicola protettiva per il display.