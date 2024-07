Windows 11 si avvia su iPhone 15 Pro, l'impresa dello sviluppatore di Tiny11

Un'impresa tecnologica sorprendente ha catturato l'attenzione degli appassionati: NTDev è riuscito a installare Windows 11 su un iPhone 15 Pro. Questa audace iniziativa dimostra ancora una volta come gli sviluppatori continuino a spingere i limiti della tecnologia mobile.

Windows 11 su iPhone: un'impresa audace ma non priva di sfide

NTDev, noto per il suo progetto Tiny11, una versione ridotta di Windows 11, ha condiviso su X (ex Twitter) le immagini del sistema operativo Microsoft in esecuzione sul dispositivo Apple. Sorprendentemente, l'interfaccia di Windows 11 sembra adattarsi bene allo schermo più piccolo dell'iPhone.

Tuttavia, questa configurazione non è priva di problemi. Il tempo di avvio del sistema è risultato estremamente lungo, richiedendo circa 20 minuti per completarsi. Questo evidenzia le sfide tecniche nell'eseguire un sistema operativo desktop su hardware mobile non ottimizzato.

Questo esperimento si inserisce in un trend più ampio di tentativi di portare tecnologie PC su dispositivi mobili. Recentemente, abbiamo visto Google testare ChromeOS su smartphone Android e l'app Winlator che permette di eseguire giochi PC su dispositivi Android, seppur con alcune limitazioni.

Nonostante i requisiti hardware ufficiali di Windows 11 siano piuttosto stringenti, ciò non ha impedito agli appassionati di tentare di installarlo su una varietà di dispositivi non convenzionali. L'esperimento di NTDev dimostra che, con sufficiente ingegno e determinazione, è possibile superare barriere tecnologiche apparentemente insormontabili.