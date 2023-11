Tiny11 si rinnova, occupa ancora meno spazio e aggiunge l'IA

Tiny11, la popolarissima versione di Windows 11 che occupa pochissimo spazio su disco ed è possibile eseguire con soli 4GB di RAM, si aggiorna: lo sviluppatore NTDev ha annunciato la versione Tiny11 2311, che integra tutte le novità dell’aggiornamento Windows 11 32H2.

Come avrete intuito, questo significa che la nuova versione di Tiny11 integra novità come il supporto agli archivi RAR e l’introduzione dell’intelligenza artificiale con Copilot, che però potrà essere sfruttato solamente se viene installato Microsoft Edge.

L’introduzione delle funzionalità integrate in Windows 11 23H2 non sono però l’unica novità degna di nota: NTDev ha annunciato anche che la nuova versione di Tiny11 occupa il 20% di spazio in meno rispetto alla precedente, segnando un nuovo record e portando lo spazio occupato dall’installazione del sistema operativo a circa 3GB, contro i 20GB necessari per la versione “classica” di Windows 11.

Tra le altre novità ci sono poi diversi bugfix, che vanno a risolvere problemi noti che affliggevano le precedenti versioni di Tiny11 e che dovrebbero quindi garantire maggior stabilità. La necessità di pochissimo spazio e la possibilità di girare in meno di 4GB di RAM permettono di sfruttare Tiny11 per portare l’esperienza essenziale di Windows 11 su vecchi PC, dove non è possibile installare la versione “classica” di Windows 11 e, magari, si avrebbero difficoltà anche a far girare la versione completa di Windows 10.