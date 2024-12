X: stangata sull'abbonamento Premium, +40% di rincaro

Un aumento significativo dei prezzi per l'abbonamento Premium Plus di X è entrato in vigore il 21 dicembre in diverse regioni del mondo. Negli Stati Uniti, il costo mensile è passato da $16 a $22, mentre l'abbonamento annuale è salito da $168 a $229.

L'incremento ha interessato anche numerosi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Spagna, dove il prezzo mensile è aumentato da €16 a €21. Rincari simili sono stati applicati in Canada, Australia e Regno Unito. I nuovi prezzi sono immediatamente validi per i nuovi abbonati, mentre gli utenti esistenti manterranno le tariffe attuali fino al 20 gennaio.

L'aumento mira a sostenere i compensi dei creatori di contenuti sulla piattaforma.

X ha giustificato l'aumento citando significativi miglioramenti al servizio Premium Plus, ora completamente privo di pubblicità. La piattaforma ha inoltre sottolineato come questi cambiamenti contribuiscano direttamente al programma di condivisione dei ricavi con i creatori di contenuti, introdotto a ottobre.

Tra i vantaggi aggiuntivi per gli abbonati Premium Plus, X ha evidenziato:

Supporto prioritario

Accesso a funzionalità esclusive come lo strumento di monitoraggio dei trend X Radar

Limiti più elevati sui modelli AI Grok della piattaforma

Questo rappresenta l'incremento di prezzo più significativo per gli abbonati statunitensi da quando Elon Musk ha acquisito la piattaforma nel 2022. Il tier di abbonamento base di X rimane invece invariato.