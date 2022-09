La famiglia Xiaomi 12 si arricchisce di un nuovo componente, Xiaomi 12 Lite, uno smartphone che combina qualità fotografica eccelsa con un design elegante e alla moda.

Partiamo proprio dal design: il nuovo 12 è sottile (7,29mm), leggero (pesa solo 173g) e disponibile in tre colori (Lite Green, Lite Pink e Black). I tre anelli metallici intorno alle fotocamere contribuiscono a renderlo ancora più raffinato, oltre che estremamente “prestante”. Xiaomi 12 Lite, infatti, è dotato di un sensore principale da ben 108MP, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 2MP. La cam frontale, da 32MP, supporta la messa a fuoco automatica dei soggetti, ed è perfetta anche per registrare video da condividere sui vari social.

A proposito di video, Xiaomi 12 Lite è dotato di straordinarie funzioni di imaging pensate per valorizzare al meglio post e video sui social media, tra cui Magic cutout, modalità Vlog con 19 template e altre funzioni interessanti come One-click AI cinema + filtri cinematografici, per trasformarti all’istante in un vero regista.

E per quanto riguarda la visualizzazione dei contenuti, Xiaomi ha pensato a un display AMOLED da 6,55″ con HDR+ e Dolby Vision® in grado di dare vita a un’esperienza visiva di primissimo livello (68 miliardi di colori), fluida e confortevole.

Ad alimentare il tutto ci pensa il chipset Snapdragon® 778G 5G, abbinato a una batteria da 4.300mAh con supporto alla ricarica turbo da 67W.

Xiaomi 12 Lite: specifiche tecniche

Xiaomi 12 Lite Design Dimensioni: 159,30mm x 73,70mm x 7,29mm

Peso: 173g

Colori: Lite Green, Lite Pink e Black

Corning Gorilla Glass 5 front

Sensore di impronte digitali in-screen Fotocamera Principale da 108MP

Sensore Samsung HM2 1/1,52″, 0,7 μm, 9-in-1 Super Pixel f/1.88, 6P lens

Ultra grandangolare da 8MP 1/4,0″, 1,12 μm f/2.2, 5P lens, FOV 120°

Macro da 2MP 1/5,0″, 1,75 μm f/2.4, 3P lens

Selfie da 32MP 1/2,8″, 0,8 μm f/2.45, 5P lens Autofocus

Display DotDisplay AMOLED 6,55″ (FHD+ 2400 x 1080) Fino a 68 miliardi di colori con TrueColor 120Hz (refresh rate), 240Hz (touch sampling rate) AdaptiveSync Dolby Vision e supporto HDR10+

Prestazioni Snapdragon 778G Processo di produzione a 6nm

6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB UFS 2.2 + LPDDR4X

MIUI 13 con Android 12 Batteria & Ricarica 4.300mAh (typ)

Ricarica turbo cablata da 67W (100% in 41 minuti)

Xiaomi AdaptiveCharge Audio Dual speakers

Dolby Atmos Connettività Dual SIM, dual 5G standby

Supporto NFC

Bluetooth 5.2

5G

Wi-Fi 6

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 12 Lite (8GB+128GB) sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 13 del 22 settembre al prezzo di 499,90 euro sia su mi.com che su Amazon.it.