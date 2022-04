Sia Xiaomi che realme si sono affacciate sul mercato europeo come aziende produttrici di “flagship killer”, ma con il tempo hanno puntato sempre di più alla vera e propria fascia alta degli smartphone.

Xiaomi ha da sempre (o quasi) avuto nel proprio portfolio un top di gamma, trend riconfermato con Xiaomi 12, mentre per realme il GT 2 Pro costituisce il primo vero e proprio top di gamma a tutti gli effetti.

Cosa accomuna lo Xiaomi 12 e il realme GT 2 Pro, due degli smartphone più attesi di inizio 2022, e in cosa invece si differenziano i due dispositivi? Scopriamolo mettendoli a confronto.

Design

Sia lo Xiaomi 12 che il realme GT 2 Pro dedicano una grande attenzione al look and feel: entrambi presentano linee armoniose e pulite, che si ripetono con differenze minime anche negli altri smartphone delle rispettive gamme.

Lo Xiaomi 12 è caratterizzato da un aspetto elegante, molto più in linea con i gusti del mercato europeo rispetto ai suoi predecessori, e da materiali premium. Lo smartphone presenta infatti una scocca realizzata in vetro curvo con lavorazione satinata, mentre le cornici sono realizzate in alluminio.

Il realme GT 2 Pro presenta invece una scocca di materiale plastico, ma con un preciso intento che giustifica questa scelta.

Nella colorazione Paper White e Paper Green lo smartphone è stato co-progettato dal designer Naoto Fukasawa, che ha utilizzato un materiale ecosostenibile per ricreare alla vista e al tatto l’effetto della carta. A differenza della versione base il realme GT 2 Pro presenta inoltre anch’esso cornici di metallo.

Display

A livello di display ci troviamo in entrambi i casi davanti a pannelli di alta qualità, che hanno ricevuto entrambi la certificazione A+ da parte di DisplayMate, rispondono allo standard HDR10+ e sono protetti da vetro Gorilla Glass Victus. I due smartphone presentano però differenze molto visibili su questo fronte.

Il display curvo dello Xiaomi 12 è infatti decisamente più compatto non solo del suo concorrente, ma anche della media degli smartphone presenti sul mercato: con i suoi 6,28 pollici possiamo ritenerlo a tutti gli effetti un’eccezione rispetto ai pannelli di altri top di gamma, che sfiorano ormai da tempo i 7 pollici.

A livello di specifiche il display dello Xiaomi 12 è un AMOLED con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento da 120Hz. Risulta ottima anche la luminosità massima, che raggiunge i 1100 nit.

Il realme GT 2 Pro alza ulteriormente l’asticella con il suo schermo AMOLED da ben 6,7 pollici che, a differenza di quello dello Xiaomi 12 è un pannello piatto con tecnologia LTPO, capace dunque di una vera e propria gamma di refresh dinamico che permette valori intermedi tra 60 e 120Hz.

Il display del realme GT 2 Pro presenta una risoluzione di 1440 x 3216 pixel e una luminosità di picco ancora più alta, che raggiunge addirittura i 1400nit per consentire una visuale perfetta anche in pieno sole.

Processore

Dentro due smartphone così diversi come lo Xiaomi 12 e il realme GT 2 Pro batte lo stesso cuore: si tratta del SoC Snapdragon 8 Gen 1, il più recente chip di fascia alta prodotto da Qualcomm.

La configurazione si completa in entrambi i casi con una CPU Cortex A-510 octa-core e con la GPU Adreno 730. Lo Xiaomi 12 presenta tagli di memoria da 8+128GB, 8+256GB e 12+256GB, mentre il realme GT 2 Pro arriva in Europa nelle versioni 8+128GB e 12+256GB.

Batteria

Dal momento che lo Xiaomi 12 è un top di gamma compatto, l’autonomia è uno degli aspetti che lo differenzia dal suo concorrente. Lo smartphone presenta infatti una batteria da 4500mAh.

L’autonomia appena inferiore rispetto alla media è però ampiamente compensata dai diversi metodi di ricarica che questo dispositivo offre: oltre alla ricarica ultrarapida da 67W, capace di ricaricarlo completamente in soli 39 minuti, è disponibile la ricarica rapida wireless da 50W e persino la ricarica inversa da 10W.

Il realme GT 2 Pro può invece contare su un’autonomia più lunga grazie alla sua batteria da 5000mAh, ma non presenta la possibilità di ricarica wireless. Presente invece anche in questo caso la ricarica ultrarapida da 67W, capace di portarlo al 100% in soli 33 minuti.

Fotocamere

Sia lo Xiaomi 12 che il realme GT 2 Pro presentano una configurazione a tre fotocamere molto interessante, dove la mancanza di un teleobiettivo (presente nello Xiaomi 12 con zoom ottico 2x, assente nella line-up realme) si fa sentire ma è compensata da altre soluzioni.

Troviamo a bordo dello Xiaomi 12 il sensore principale Sony IMX677 da 50MP abbinato a una fotocamera ultrawide da 13MP con campo visivo da 123 gradi e una telemacro da 5MP con autofocus.

Il realme GT 2 Pro condivide con lo Xiaomi 12 il sensore principale, ma vi abbina una fotocamera “fish-eye” con angolo visivo da ben 150 gradi e una fotocamera microscopica da 3MP con autofocus che raggiunge addirittura un ingrandimento 40x dell’inquadratura.

A livello di registrazione video lo Xiaomi 12 guadagna invece qualche punto grazie alla presenza dello slow-motion fino a 1920fps, mentre entrambi gli smartphone permettono la registrazione con risoluzione massima 8K.

Sia lo Xiaomi 12 che il realme GT 2 Pro presentano infine una fotocamera anteriore da 32MP.

Sistema operativo e aggiornamenti

Al contrario del “fratello minore” 12X, fortunatamente lo Xiaomi 12 arriva sul mercato con a bordo la nuova MIUI 13 basata su Android 12 e la garanzia del produttore di ricevere aggiornamenti di sistema per ben 3 anni e patch di sicurezza per 4.

Anche il realme GT 2 Pro è aggiornato ad Android 12 con l’interfaccia realme UI 3.0 (basata sulla ColorOS di Oppo) e riceverà 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 di patch.

Xiaomi 12 vs realme GT 2 Pro: schede tecniche a confronto

Xiaomi 12 realme GT 2 Pro Dimensioni 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

180g 163 x 74,7 x 8,18 mm

189g Display 6,28″

AMOLED by TCL

refresh rate 120Hz

FHD+ (2400 x 1080 pixel)

HDR10+ e Dolby Vision

luminosità max 1100 nit

Gorilla Glass Victus 6,7 pollici

AMOLED LTPO (Samsung E4)

refresh rate adattivo fino a 120Hz

HDR10+

campionamento touchscreen fino a 1000Hz

luminosità max 1400 nit

Gorilla Glass Victus Chipset Snapdragon 8 Gen 1

CPU octa-core Cortex A-510

GPU Adreno 730 RAM e storage 8GB/12GB

128GB/256GB 8GB/12GB

128GB/256GB Batteria 4500mAh con ricarica rapida 67W, ricarica wireless 50W e ricarica inversa 10W 5000mAh con ricarica rapida 65W Sensori biometrici Sensore di impronte a schermo Fotocamere Posteriori 50MP IMX766, OIS

13MP ultra-wide, 123°

5MP telemacro Anteriore 32MP Posteriori 50MP IMX766, OIS

50MP Samsung JN1 ultra-wide, 150°

3MP microscopic macro Anteriore 32MP Software MIUI 13 + Android 12 realme UI 3.0 + Android 12 Altre funzionalità 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC

Speaker stereo Hadman Kardon

USB tipo-C 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Dolby Atmos

Speaker stereo

USB tipo-C

Prezzi

Entrambi gli smartphone sono stati presentati dai rispettivi produttori con prezzi da fascia alta, che non arrivano tuttavia alle vette ormai da tempo raggiunte da altri flagship.

D’altronde nel caso di Xiaomi il 12 Pro riveste il ruolo di ammiraglia, mentre per realme si tratta del primo smartphone immesso sul mercato in questo settore.

Il prezzo di lancio dello Xiaomi 12 è di 799,90 euro per la configurazione 8+128GB e quello del realme GT 2 Pro di 749,90 euro per la versione 8+128 e 849,90 euro per la versione 12+256GB.

Xiaomi 12

realme GT 2 Pro