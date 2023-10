Xiaomi 14 e 14 Pro non hanno più segreti, tutte le specifiche trapelate

Fan di Xiaomi, preparatevi a un grande evento: il gigante tecnologico cinese si sta preparando per la presentazione della sua attesissima serie Xiaomi 14. Questa linea di flagship di nuova generazione è destinata a conquistare un sacco di attenzioni visto il successo della serie Xiaomi 13.

Mentre attendiamo con ansia l'evento di lancio ufficiale, scopriamo alcuni dettagli interessanti trapelati di recente riguardo entrambi gli smartphone previsti nella serie: Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14

Il poster trapelato su Weibo che riguarda Xiaomi 14 mostra un cambiamento radicale nella tecnologia della fotocamera. Un enorme modulo fotocamera quadrato, che ospita tre sensori a marchio Leica, è il pezzo forte. Questi sensori includono un potente obiettivo principale OmniVision OV50H da 50MP, completato da un altrettanto impressionante fotocamera ultra-wide da 50MP e da un teleobiettivo da 50MP.

Xiaomi non ha lasciato nulla al caso nemmeno per quanto riguarda il display. Si dice che lo Xiaomi 14 sia dotato di un display C8 OLED da 6,44 pollici a 12 bit con una risoluzione di 1,5K. Aspettatevi immagini vivide con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco di ben 2.800 nit e il supporto per Dolby Vision e HDR10+. Per migliorare l'esperienza multimediale, sono previsti due altoparlanti stereo.

Lo Xiaomi 14 è anche progettato per resistere alle intemperie, grazie alla certificazione IP68. Inoltre, l'inclusione di un LED IR dovrebbe aggiunge comodità e funzionalità. Sotto il cofano, questo smartphone dovrebbe essere mosso dal non ancora annunciato Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, abbinato a RAM di tipo LPDDR5X e memoria UFS 4.0. Per far funzionare al meglio il dispositivo, Xiaomi ha pensato a un sistema di raffreddamento a liquido VC di grandi dimensioni per un'efficiente dissipazione del calore.

Lo Xiaomi 14 sarà alimentato da una batteria da 4.600 mAh. Il dispositivo supporterà la tecnologia di ricarica rapida, con una notevole potenza di 90W con cavo, 50W senza fili e 10W di ricarica wireless inversa.

Sebbene queste informazioni trapelate siano certamente entusiasmanti, dobbiamo ricordarci di prenderle con le pinze poiché nulla è ancora ufficiale.

Xiaomi 14 Pro

Il noto leaker @OnLeaks ha diffuso una grande quantità di dettagli e alcuni rendering riguardanti l'attesissimo Xiaomi 14 Pro. Questi leak, offerti in esclusiva a 91mobiles, offrono un'anticipazione di quella che potrebbe essere una significativa revisione del flagship Xiaomi.

Il cambiamento più evidente riguarda il design. I rendering rivelano un display piatto con un foro per la fotocamera in posizione centrale. Questo segna un allontanamento dallo stile passato, come si è visto su modelli recenti come lo Xiaomi 13 Pro e lo Xiaomi 13 Ultra. Sembra che Xiaomi si stia unendo alla crescente tendenza degli smartphone a schermo piatto, una mossa seguita anche dall'ultimo Google Pixel 8 Pro.

Le indiscrezioni parlano poi di un impressionante schermo da 6,6 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sembra che Xiaomi voglia stabilire un nuovo standard per la qualità e le prestazioni del display con lo Xiaomi 14 Pro.

Uno degli elementi più interessanti visibili nelle immagini trapelate è la sporgenza del modulo fotografico sul retro. È notevolmente più spesso rispetto a quello dei suoi predecessori, il che fa pensare a un significativo aggiornamento delle fotocamere. Le indiscrezioni suggeriscono che lo Xiaomi 14 Pro vanterà una configurazione a quattro fotocamere, con l'obiettivo principale che dovrebbe essere un potente sensore da 50MP. Gli appassionati di fotografia saranno senza dubbio ansiosi di esplorare le capacità migliorate che questa configurazione della fotocamera offrirà.

Si prevede che Xiaomi 14 Pro sia mosso anche lui dall'attesissimo SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Inoltre, per mantenere lo smartphone acceso a lungo, le indiscrezioni suggeriscono una batteria da 5.000mAh. La ricarica rapida via cavo dovrebbe essere ancora una volta da 120W e quella wireless da 50W.

Xiaomi dovrebbe annunciare presto la data di lancio ufficiale della serie Xiaomi 14. Rimanete sintonizzati su ciò che si preannuncia una delle famiglie di smartphone più interessanti dell'anno.