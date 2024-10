Xiaomi 15 e 15 Pro sorprendono con batterie "impossibili" (e non solo), ecco l'annuncio ufficiale

L'azienda capitanata da Lei Jun ha presentato oggi in Cina i nuovi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, i primi smartphone al mondo equipaggiati con il potentissimo Snapdragon 8 Elite. Questa nuova generazione di flagship si distingue non solo per il processore all'avanguardia, ma anche per un design raffinato e specifiche tecniche di altissimo livello.

Xiaomi 15: compatto, potente e che batteria!

Xiaomi 15 mantiene le dimensioni compatte del suo predecessore, con un peso piuma di soli 189g (per l'edizione limitata) e uno spessore di 8,08mm. La scocca, realizzata con il nuovo vetro Dragon Crystal, promette una resistenza dieci volte superiore rispetto al Gorilla Glass Victus utilizzato in precedenza. Le cornici attorno al display si assottigliano ulteriormente, raggiungendo 1,38mm su tutti i lati, e per la prima volta su un flagship Xiaomi troviamo un sensore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, più rapido e preciso.

Sotto al cofano, lo Snapdragon 8 Elite a 3nm garantisce un incremento delle prestazioni della CPU fino al 45% e della GPU fino al 44% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, con un consumo energetico ridotto del 45%. A supportare il chip troviamo ben 12GB di RAM nella configurazione base.

Il display OLED LTPO da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K raggiunge una luminosità di picco di 3200 nit e offre supporto a Dolby Vision e HDR10+. La batteria fa un notevole salto in avanti, passando a 5400mAh con ricarica rapida cablata a 90W e wireless a 50W. Fino ad ora una capacità simile in un corpo così piccolo era solamente un sogno, sembra quasi impossibile che l'azienda sia riuscita a garantire tale capacità con ingombro così ridotto.

Il comparto fotografico si affida ad un sensore principale Light Fusion 900 da 50MP con apertura f/1.62. L'obiettivo da 23 mm ha una luminosa apertura e OIS. Xiaomi promette che con questa fotocamera è possibile ottenere uno zoom 5x lossless (120mm). Il teleobiettivo da 50MP ha ora una lunghezza focale di 60 mm (in ribasso dai 75mm), ma mantiene la capacità di effettuare scatti macro a soli 10 cm (4 pollici). La fotocamera ultrawide, sempre da 50MP, ha un obiettivo f/2.2 con FOV di 115° (14 mm). Tutte le fotocamere sono in grado di catturare filmati Dolby Vision HDR.

La connettività è la stessa di prima: una porta USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps). Grazie al chip di gestione della batteria Xiaomi G1, la batteria è in grado di mantenere almeno l'80% della sua capacità dopo 1.600 cicli. Per quanto riguarda il wireless, sono presenti 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC. Non c'è il jack per le cuffie, ma ci sono altoparlanti stereo con Dolby Atmos e certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless. Completa il quadro HyperOS 2, la nuova interfaccia utente basata su Android.

Xiaomi 15 in Purple, Green, Black, White e Silver

Xiaomi 15 Pro è ancora più interessante

Lo Xiaomi 15 Pro riprende il design del modello base. Il display cresce fino a 6,73 pollici con risoluzione QuadHD+, mentre la batteria raggiunge la capacità record di 6100mAh.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Anche il Pro è mosso dallo Snapdragon 8 Elite e offre le stesse opzioni di ricarica rapida del modello base. La fotocamera principale ha lo stesso sensore Light Fusion 900 da 50MP da 1/1,31″ del modello base, ma con un obiettivo di apertura f/1.44 più ampia. La fotocamera ultrawide è la stessa, ma c'è una terza fotocamera teleobiettivo con zoom ottico 5x, OIS e apertura f/2.5.

Xiaomi 15 Pro in Gray, White, Green e Silver

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 15 e 15 Pro saranno disponibili in Cina nelle seguenti configurazioni:

Xiaomi 15

12GB+256GB: 4499 yuan ( ~583 euro )

) 12GB+512GB: 4799 yuan ( ~622 euro )

) 16GB+512GB: 4999 yuan ( ~648 euro )

) 16GB+1TB: 5499 yuan (~713 euro)

Xiaomi 15 Pro

12GB+256GB: 5299 yuan ( ~687 euro )

) 16GB+512GB: 5799 yuan ( ~752 euro )

) 16GB+1TB: 6499 yuan (~842 euro)

Le versioni Silver hanno un sovrapprezzo di 200 yuan (~26 euro). È disponibile anche una Diamond Limited Edition dello Xiaomi 15 a 5999 yuan (~778 euro).

L'arrivo in Europa è previsto per i primi mesi del 2025, molto probabilmente in occasione del Mobile World Congress.