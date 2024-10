HyperOS 2.0 è ufficiale: gli smartphone Xiaomi ancora più veloci, efficienti e ricchi di IA

Xiaomi ha dato il via alla sua conferenza odierna presentando HyperOS 2.0, la nuova versione del sistema operativo proprietario che ha sostituito la MIUI sui dispositivi dell'azienda. Questa seconda generazione, basata sulle fondamenta della precedente, promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni, gestione dell'archiviazione ed efficienza energetica. HyperOS 2.0 sarà disponibile su smartphone, tablet, televisori e altri dispositivi Xiaomi, offrendo un'esperienza utente uniforme e integrata in tutto l'ecosistema.

HyperCore: il cuore pulsante di HyperOS 2.0

Uno degli elementi più rivoluzionari di HyperOS 2.0 è l'introduzione di HyperCore, un kernel personalizzato in grado di ottimizzare automaticamente le prestazioni dei singoli dispositivi e di regolare in modo efficiente il consumo energetico. L'integrazione di HyperCore si traduce in un'esperienza d'uso più fluida e in una maggiore durata della batteria.

Il nuovo sistema operativo utilizza una tecnologia di elaborazione appositamente progettata per consentire la condivisione simultanea di un'attività tra più sorgenti di calcolo, come CPU, GPU e NPU. Questo garantisce la massima efficienza e l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo.

Anche il rendering del "natural gradient blur" è stato migliorato, fino a 12 volte, rendendo le animazioni e le transizioni di sistema più fluide che mai. Ciò si traduce in un'elaborazione delle immagini più rapida e in un'esperienza visiva più coinvolgente. Un qualcosa che abbiamo visto anche in OxygenOS 15 di OnePlus.

Gestione efficiente dell'archiviazione

HyperOS 2.0 introduce un nuovo metodo di gestione dell'archiviazione, che offre soluzioni più intelligenti ed efficienti per la gestione dei dati. Questa funzionalità migliora le capacità di gestione della memoria del sistema operativo, in particolare in caso di avvio costante di applicazioni e multitasking.

La gestione ottimizzata della memoria garantisce un utilizzo più efficiente delle risorse su tutti i dispositivi HyperOS 2.0 dell'ecosistema Xiaomi.

Connettività migliorata

Tra i miglioramenti rivoluzionari di HyperOS 2.0 troviamo la "Cascade Bandwidth Technology", una tecnologia che gestisce dinamicamente tutte le risorse di rete, ridistribuendo automaticamente la larghezza di banda in base alle esigenze delle singole applicazioni o del sistema.

Ciò consente un trasferimento dati più rapido, una bassa latenza di connessione e una maggiore efficienza per le attività più impegnative, come i giochi online o lo streaming di contenuti da piattaforme online.

Integrazione dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (IA) è il motore principale dei dispositivi di varie marche e Xiaomi ha deciso di integrare la propria AI in HyperOS 2.0, introducendo una vasta gamma di funzioni e migliorando l'esperienza utente.

Tra le funzioni più interessanti troviamo:

Sfondi animati con un coinvolgente effetto 3D

Traduzione automatica dei video

Assistente per la scrittura di testi e la registrazione di note vocali

È stato anche menzionato "Super Xiao AI", un assistente vocale completamente integrato con il sistema, che aumenta la produttività, consente il controllo della smart home e offre interazioni personalizzate. Il rilascio ufficiale è previsto per dicembre, ma è probabile che le versioni globali dei dispositivi non includano questa funzionalità.

Cooperazione con i dispositivi Apple

Un aspetto interessante di HyperOS 2.0 è la maggiore cooperazione con i dispositivi Apple, che consente agli utenti di interagire direttamente con l'ecosistema Xiaomi. Con un solo tocco è possibile inviare e ricevere file tra i due ecosistemi.

I computer Mac sono in grado di visualizzare e controllare lo smartphone Xiaomi direttamente sul desktop del dispositivo. È presente anche il supporto per la visualizzazione di documenti dalle applicazioni Apple iWork, simile al pacchetto Office.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Prestazioni migliori in tutto l'ecosistema

HyperOS 2.0 non riguarda solo gli smartphone, ma anche molti altri dispositivi Xiaomi, come televisori, tablet e smartwatch. L'obiettivo dell'integrazione di questo sistema in tutti i dispositivi Xiaomi è garantire un'esperienza utente uniforme in tutto l'ecosistema. HyperOS 2.0 garantirà coerenza e la sicurezza che ogni dispositivo offra prestazioni e connettività senza interruzioni.

Quando arriverà HyperOS 2.0 sul mio smartphone Xiaomi?

Tutti i dispositivi di nuova introduzione, come Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro e Xiaomi Pad 7, sono già dotati della versione attuale del sistema.

Per quanto riguarda i dispositivi meno recenti, la prima ondata di aggiornamenti a HyperOS 2.0 avverrà a novembre e riguarderà i seguenti dispositivi di punta e tablet, almeno per quanto riguarda il mercato cinese:

Xiaomi Serie 14

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K70 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

La seconda ondata di aggiornamenti avverrà il mese successivo, a dicembre, quando anche i flagship meno recenti e i dispositivi di fascia media riceveranno la nuova versione del sistema:

Xiaomi Serie 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi CIVI 4 Pro

Serie Redmi K60

Redmi Turbo 3

Serie Redmi Notes 14

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi PadPro

Redmi Fall SE

L'obiettivo è portare HyperOS 2.0 anche su modelli di diversi anni fa, quindi il lancio sarà gradualmente esteso al 2025, ampliando ulteriormente la disponibilità delle ultime funzionalità: