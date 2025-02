Xiaomi 15 Ultra avrà fotocamere da urlo, basterà a schiacciare la concorrenza?

Il panorama degli smartphone di fascia alta è in fermento per l'imminente arrivo dello Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo che promette di ridefinire gli standard della fotografia mobile. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, un recente leak da parte di un affidabile informatore ha finalmente confermato le specifiche della fotocamera del nuovo flagship di Xiaomi, alimentando ulteriormente le aspettative degli appassionati di tecnologia e fotografia.

Secondo quanto riportato da Yogesh Brar, noto leaker attivo su X, lo Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un comparto fotografico a dir poco eccezionale, capace di competere ad armi pari con i migliori camera phone presenti sul mercato, tra cui il Galaxy S25 Ultra, l'ancora misterioso Pixel 10 Pro e persino l'iPhone 17.

La notizia giunge subito dopo il lancio della serie Galaxy S25, la quale non ha presentato novità sostanziali al comparto fotografico, aprendo la strada a possibili alternative di alto livello nel panorama Android. Lo Xiaomi 15 Ultra, in questo contesto, si candida a diventare una delle scelte più ambite per chi cerca il massimo in termini di prestazioni fotografiche.

Il cuore del sistema fotografico dello Xiaomi 15 Ultra sarà un sensore principale Sony Lytia LYT-900 da 50MP e 1 pollice, già apprezzato sul predecessore Xiaomi 14 Ultra per le sue eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e per la sua capacità di catturare immagini ricche di dettagli, colori vivaci e un'ampia gamma dinamica.

A coadiuvare il sensore principale, troveremo un ultra-grandangolare da 50MP con sensore Samsung ISOCELL JN5, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x e sensore Sony IMX858 e, soprattutto, un innovativo teleobiettivo periscopico da 200MP con zoom ottico 4,3x e sensore Samsung ISOCELL HP9. Quest'ultimo, già presente sul Vivo X200 Pro, rappresenta un upgrade significativo rispetto alle soluzioni adottate dai competitor e promette di offrire una qualità d'immagine senza precedenti nelle foto a lunga distanza.

Tuttavia, è importante sottolineare che le prestazioni fotografiche non dipendono esclusivamente dalle specifiche hardware. Anche l'elaborazione software gioca un ruolo fondamentale, e in passato i brand cinesi hanno spesso optato per un look più vibrante e contrastato. Lo Xiaomi 14 Ultra offriva una modalità "Authentic" che attenuava la saturazione, ed è probabile che il suo successore mantenga questa opzione per venire incontro alle preferenze degli utenti più esigenti.

Oltre al comparto fotografico, lo Xiaomi 15 Ultra si preannuncia come un dispositivo di fascia alta sotto tutti i punti di vista. Si parla, infatti, dell'adozione del potente processore Snapdragon 8 Elite, quasi confermato da un recente benchmark trapelato su Geekbench AI. Inoltre, il nuovo flagship di Xiaomi potrebbe sbaragliare la concorrenza con una batteria da ben 6.000mAh, supportata da una ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 50W.

La dotazione di memoria dovrebbe comprendere 16GB di RAM, sufficienti per gestire anche le applicazioni più esigenti e garantire un'esperienza d'uso fluida e reattiva. Lo spazio di archiviazione dovrebbe attestarsi sui 512GB, mentre il sistema operativo sarà Android 15 con l'interfaccia proprietaria HyperOS 2.0.

Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione ufficiale dello Xiaomi 15 Ultra in Cina è prevista per il 26 febbraio, mentre il lancio globale dovrebbe avvenire durante il Mobile World Congress di Barcellona, all'inizio di marzo. Non resta quindi che attendere l'evento ufficiale per scoprire tutti i dettagli di questo promettente smartphone, che si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di fotografia mobile e non solo.