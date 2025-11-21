Con l’arrivo del Black Friday, Xiaomi inaugura uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama la tecnologia e vuole approfittare di occasioni davvero competitive. Fino al 2 dicembre, lo store ufficiale del brand mette infatti a disposizione alcune delle offerte più vantaggiose del 2025, pensate per permettervi di acquistare smartphone, wearable, elettrodomestici smart e accessori a prezzi sensibilmente ridotti.

Black Friday Xiaomi, perché approfittarne?

Le promozioni proposte da Xiaomi si distinguono non solo per l’ampiezza della selezione, ma anche per la qualità degli sconti dedicati. In particolare, avrete diritto a un 10% di sconto sui prodotti selezionati con una spesa minima di 199 euro, una formula semplice e immediata che si applica automaticamente sui device inclusi nell’iniziativa. L’obiettivo è offrirvi un’esperienza di acquisto rapida e trasparente, evitando complessità e massimizzando il risparmio.

A rendere il tutto ancora più interessante ci sono i vantaggi dedicati ai nuovi utenti e ai clienti abituali. Se scegliete di fare acquisti tramite l’app Xiaomi, potrete sfruttare un coupon del 10% riservato ai nuovi iscritti, ideale per chi entra per la prima volta nell’ecosistema del brand. Inoltre, grazie al programma Mi Point, ogni acquisto vi permette di accumulare punti con un ritorno compreso tra il 6% e il 10%, così da trasformare le spese del Black Friday in credito utile per future promozioni.

Per aiutarvi a orientarvi tra tutte le offerte, abbiamo raccolto in calce una lista completa delle migliori occasioni proposte durante questa campagna. In questo modo potrete consultarle rapidamente, confrontare i prodotti e scegliere ciò che si adatta meglio alle vostre esigenze. Che siate alla ricerca di un nuovo smartphone, di un elettrodomestico smart o di un accessorio per completare la vostra dotazione tech, il Black Friday Xiaomi rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Le migliori offerte Xiaomi del Black Friday

