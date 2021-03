Xiaomi cambia logo e festeggia il decennale del gruppo

Durante la seconda parte dell’evento di lancio di prodotti che si sta svolgendo in questo momento, l’azienda capitanata da Lei Jun ha annunciato il proprio nuovo logo. Sì, non è cambiato molto nella forma ma Xiaomi afferma sia cambiato lo spirito!

Molto spazio è stato dato alla presentazione del nuovo logo dell’azienda che non sembra cambiato molto a prima vista. I bordi del logo quadrato di Xiaomi sono stati arrotondati ed è stato leggermente modificato il font.

A parlare dei cambiamenti è stato il famoso designer Kenya Hara, professore della Musashino Art University e presidente del Nippon Design Center, il quale si è occupato di queste modifiche.

Siccome Xiaomi è un brand internazionale che viene dalla Cina, Hara ha affermato che debba integrare al proprio interno la filosofia della cultura asiatica.

La missione del gruppo Xiaomi è quella di migliorare la vita delle persone con la tecnologia, gli sforzi si sono quindi concentrati sul concetto di “Vita”.

Il designer ha studiato da vicino le forme circolari e quadrate, anche dal punto di vista matematico. Il logo che ne è risultato è secondo l’azienda un perfetto bilanciamento tra queste due forme.

Continuando sul concetto di “vita” e di “vitalità”, Hara ha spiegato che il logo è stato pensato per essere sempre in movimento, un logo dinamico che non si ferma mai. Anche dopo che le animazioni sono concluse il logo Xiaomi non è mai statico e continua a muoversi e galleggiare.

Per i colori è stato mantenuto l’arancio, ormai segno distintivo del brand che non si è voluto modificare. All’arancio però è stato affiancato un colore grigio/argento che verrà utilizzato per il logotipo e sui prodotti.

Parlando del logotipo, il font che compone il nome del brand Xiaomi è stato rivisto e presenta ora forme più tondeggianti.

Certo, un concetto che forse non soddisferà molti di voi che nel logo vedranno dei cambiamenti grafici minimi ma che vista l’importanza riservata durante la presentazione significa molto per l’azienda e questa è sicuramente la parte più importante.