Xiaomi e Huawei assieme per uno smartphone flessibile in vetro

Xiaomi e Huawei stanno investendo tantissimo per arrivare a produrre uno smartphone dal display flessibile cui la sua protezione sia completamente in vetro. Al momento raggiungere questo risultato è incredibilmente difficile perché, ovviamente, il vetro non può flettere così tanto.

Attualmente infatti tutti gli smartphone pieghevoli sono dotati di display protetti con CPI o UTG, il secondo è più resistente, sottile e più pieghevole del primo ma entrambi non sono completamente in vetro.

La prossima frontiera sarà ridurre ulteriormente lo spessore dello strato che protegge il display e dotarlo di una più elevata elasticità nelle flessioni che deve sopportare nel tempo.

Xiaomi è riuscita a farlo con il Mi Mix Alpha, dispositivo non ancora in vendita che utilizza un pannello Oled che abbraccia il perimetro interno tutto. Con la tecnologia Visionox inoltre riesce a limitare i riflessi che per forza di cose uno strato non completamente in vetro non riesce a garantire.

Anche Huawei con Mate Xs, che dispone dello strato protettivo UTG, sta investendo su nuove tecnologie, andando a convergere assieme a Xiaomi in dei nuovi pannelli che aumentano notevolmente la presenza di vetro all’interno dei loro strati.

Secondo i leak questi investimenti convergono in Willow Glass, il nuovo vetro per display pieghevoli prodotto da Corning. L’azienda Americana sta già lavorando da un anno a questo progetto ed è arrivato quasi il momento diffonderlo in via definitiva. Il suo spessore è di 100 micron – come circa un figlio di carta – e unito alla sua composizione interamente in vetro garantisce l’azzeramento dei riflessi e la possibilità di piegare i display flessibili per molto, molto tempo.

Insomma, utilizzare uno smartphone pieghevole attuale e uno prodotto con il Willow Glass sarà molto differente all’atto visivo, sopratutto per quanto concerne la piacevolezza d’uso.