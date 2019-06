Xiaomi: ecco il lavapavimenti wireless

Xiaomi ha lanciato un dispositivo lavapavimenti a marchio Mijia completamente wireless. Integra una batteria da 2.200 mAh e sarà disponibile solo in Cina a 499 yuan (circa 64 euro).

Xiaomi continua a investire in prodotti per la casa a marchio Mijia. Stavolta, è il turno di un dispositivo lavapavimenti senza fili venduto a un prezzo come sempre economico. Si chiama MIJIA Wireless Handheld Electric Wiper e – probabilmente – sarà l’ennesimo prodotto che purtroppo resterà esclusiva del mercato cinese.

Il design del prodotto rispecchia la tradizione del marchio Mijia: semplice, minimalista ma funzionale. Il corpo è curvo e il manico è perfettamente controllabile anche con una sola mano grazie anche alla possibilità di piegarlo fino a 180 gradi per raggiungere i punti più nascosti. Il lavapavimenti ha uno spessore di soli 4 centimetri. I pulsanti di controllo sono posizionati nella parte superiore del manico e sono alimentati da una batteria a bottone.

È equipaggiato con un motore ad azionamento in grado di far girare la spazzola fino a 1000 volte al minuto producendo così un attrito ad alta frequenza con il pavimento in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. A tal proposito, il dispositivo è dotato anche di un piccolo serbatoio che permette di spruzzare acqua sul pavimento per una pulizia più completa.

C’è ovviamente la base di ricarica per ricaricare la batteria da 2.200 mAh che – a detta del produttore – garantisce un’autonomia di circa un’ora. Per quanto riguarda il prezzo, MIJIA Wireless Handheld Electric Wiper sarà disponibile in Cina a 499 yuan (circa 64 euro). Siamo quasi certi, però, che Xiaomi non la commercializzerà in altri mercati.