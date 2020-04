Xiaomi al lavoro su un sensore da 144 MP: arriverà su Mi 10S Pro?

Continua la corsa ai Megapixel per Xiaomi. Il produttore cinese potrebbe presentare a breve uno smartphone con un sensore fotografico da 108 Megapixel. A suggerirlo è un noto leaker con un post su Twitter. Dopo la fotocamera da 48 MP di Redmi Note 7 e quella da 108 MP di Mi Note 10 passando per quella da 64 MP di Redmi Note 8 Pro, l’azienda di Lei Jun sarebbe pronta ad alzare nuovamente l’asticella.

Sono due in realtà gli smartphone su cui potrebbe approdare, secondo la fonte: Mi 10S Pro o Mi CC10 Pro. Informazioni che sembrano semplicemente ipotesi allo stato attuale. Mancano infatti notizie su questi due dispositivi, anche se una loro presentazione futura sembra essere ormai scontata.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 2, 2020

Sulla base delle indiscrezioni trapelate in precedenza, la famiglia Mi 10S dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno e dovrebbe rappresentare un potenziamento della gamma MI 10, recentemente annunciata da Xiaomi anche in Italia. Se così fosse, possiamo ipotizzare non solo dimensioni maggiori ma anche un aggiornamento dal punto di vista hardware.

Il colosso cinese, infatti, potrebbe optare per quello che – in teoria – dovrebbe essere lo Snapdragon 865+ di Qualcomm seguendo un po’ la stessa strada percorsa lo scorso anno da OnePlus con la serie 7 e 7T. come già detto, però, per il momento si tratta solamente di ipotesi. Non mancheranno ulteriori indiscrezioni nel corso dei prossimi mesi. Intanto, sembra chiara l’intenzione di Xiaomi di continuare la propria corsa verso i Megapixel.