Xiaomi Mi 11, il primo smartphone con Snapdragon 888 è ufficiale

Xiaomi ha deciso di anticipare il lancio del suo nuovo flaghsip per il nuovo anno. Con un evento trasmesso in live, l’azienda ha annunciato l’arrivo per il mercato cinese del primo smartphone al mondo dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, lo Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 è ufficiale, almeno per il mercato cinese. Lo smartphone, sicuramente in arrivo anche sul mercato europeo e italiano, è il primo al mondo ad utilizzare il recentissimo chip top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 888 5G, il quale sarà a bordo anche di tutti i prodotti di punta delle aziende concorrenti nel 2021.

Lo Xiaomi Mi 11 è caratterizzato da un pannello AMOLED 1440p da 6,81″ prodotto da Samsung e leggermente curvo ai lati. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz (480Hz di campionamento del touch) e supporto ad HDR10, lo smartphone davvero non sembra lasciare nulla al caso. La luminosità di picco raggiunta nei test di Xiaomi per il display supera addirittura 1700 nit di luminosità!

A proteggere lo smartphone ci pensa uno strato di Gorilla Glass Victus prodotto da Corning.

La memoria di sistema partiranno ancora una volta da 8GB di tipo LPDDR5-3200, mentre le opzioni di memoria interna partiranno da 128GB in formato UFS.3.1. La MIUI, versione di interfaccia proprietaria basata su Android adottata da tutti gli smartphone dell’azienda, è stata ulteriormente rifinita nella versione 12.5 ed è basata su Android 11.

La fotocamera principale con lenti f/1.85 è composta da un sensore da 108MP (dimensione 1/1,33″) dotato di OIS mentre è presente una fotocamera secondaria da 13MP f/2.4 con lente ultra grandangolare da 123°. Sul retro è presente una fotocamera macro da 5MP f/2.4 e lunghezza focale 50mm mentre la fotocamera frontale è contenuta in un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra del display.

Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un’ottima autonomia, ancora da verificare, ma resa possibile dalla capacità di batteria da 4600mAh. La ricarica rapida non poteva ovviamente mancare, arrivando alla potenza di 55W (caricatore acquistabile separatamente) via cavo e 50W wireless.

Non sappiamo ancora quando Xiaomi Mi 11 sarà finalmente disponibile nel nostro Paese e nemmeno i prezzi ufficiali, tuttavia ci aspettiamo la presentazione ufficiale per l’Italia nelle prime settimane del 2021.

Xiaomi Mi 11, nella sua versione con 8GB di RAM e 128GB di storage, costerà in Cina 3999 yuan ovvero circa 499 euro. Maggiori dettagli saranno disponibili dopo l’annuncio ufficiale per il mercato occidentale.