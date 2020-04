Xiaomi Mi Air 2S TWS ufficiali: autonomia fino a 24 ore

Xiaomi ha annunciato i nuovi auricolari true wireless Mi Air 2S TWS. Un nuovo prodotto caratterizzato da un’autonomia sorprendente e da un ottimo rapporto qualità/prezzo, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. L’azienda rivela che i nuovi arrivati sono dotati di un chipset dual-core aggiornato e utilizzano anche la nuova tecnologia di trasmissione sincrona binaurale per trasmettere segnali audio all’auricolare sinistro e destro contemporaneamente.

La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.0 per una maggiore efficienza e stabilità. È prevista l’integrazione del codec hi-res LHDC per un minore latenza migliorando così l’esperienza audio durante le sessioni video e di gioco. Non manca il supporto all’assistente virtuale proprietario attivabile tramite comanda vocale.

Mi Air 2S TWS non godono della tecnologia di cancellazione attiva del rumore ma la società assicura una riduzione dei rumori ambientali grazie ai doppi microfoni. Da un punto di vista estetico, ricordano molto le AirPods di Apple con la presenza dello stelo. Arriviamo ora al punto di forza. Xiaomi assicura un’autonomia di 5 ore con una sola ricarica che può raggiungere le 24 ore in accoppiata alla custodia di ricarica, ricaricabile anche tramite ricarica wireless.

I nuovi auricolati true wireless targati Xiaomi saranno disponibili in Cina al prezzo di 399 yuan, circa 56 euro al cambio. Per il momento, non abbiamo informazioni su una possibile commercializzazione nel nostro mercato.