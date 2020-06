Xiaomi Mi Band 4C a meno di 20 euro? Sì, ecco le specifiche

Xiaomi Mi Band 4C costerà 19,99 euro e sarà un oggetto utile a tracciare la nostra vita mentre ci muoviamo o stiamo fermi. Ma non solo perché monitorerà anche il sonno.

Il braccialetto sarà touchscreen ed si affiancherà alla Realme Band e il Redmi Band, andando a competere con la stessa Mi Band 5 prodotta sempre da Xiaomi.

La Mi Band 4C servirà per allargare ancora di più la base installata di utenti che utilizzano dispositivi Xiaomi, in modo tale da potenziare sempre più l’ecosistema attorno al marchio. E siamo sicuri che con un prezzo del genere lo vedremo al polso di tantissime persone.

La Mi Band 4C avrà un display rettangolare da 1,08 pollici a colori sensibile al tocco, resisterà ad immersioni sino a 5 atmosfere e potrà contare su una batteria che gli permetterà di durare fino a 14 giorni.

Connettività con lo smartphone tramite Bluetooth 5 e software integrato per monitorare tantissimi sport, oltre che ad un sensore dei battiti cardiaci sempre attivo.

Se conoscete la Redmi Band vi sarete accorti che la nuova Mi Band 4C è praticamente identica al braccialetto prodotto da Redmi. Va da se che siccome da noi non è commercializzato sarà lo stesso prodotto, ovviamente rimarchiato Xiaomi per il nostro mercato. Un po’ come avvenne per Redmi K20 e Redmi K20 Pro Cinesi che in Europa presero il nome rispettivamente di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro.

Xiaomi Mi Band 4C arriverà prestissimo anche nel mercato Italiano e costerà circa 20 euro, un prezzo davvero aggressivo che gli farà vendere milioni di unità.