Se lo sport è la vostra passione o se, semplicemente, amate avere al polso dispositivi smart che sappiano andare oltre il mero conteggio del tempo, allora sarete felici di sapere che, tra i tanti prodotti in sconto per il Black Friday 2022 di Amazon, c’è oggi anche la splendida Xiaomi Mi Band 7, ovvero una delle ultime nate in casa del colosso cinese che, proprio com Mi Band, ha di fatto riavviato il settore dei dispositivi indossabili!

Un prodotto che è già un classico, ricercatissimo ed acquistatissimo, e che oggi può essere vostro, su Amazon, al pezzo di soli 44,90€, contro i 59,99€ originariamente richiesti dal brand per l’acquisto!

Un piccolo ma ottimo affare, specie considerando che parliamo di un prodotto che è sempre sulla cresta dell’onda in termini di popolarità, tanto da rappresentare, senza ombra di dubbio, la scelta preferita del mercato, a prescindere dalle differenze tecnologiche che possono esserci con la concorrenza.

Più grande rispetto al passato, tanto che le dimensioni certificate sono aumentate di circa il 24% rispetto alla generazione precedente, Mi Band 7 si conferma un dispositivo dallo splendido apparato tecnico, complice, anzitutto, un display AMOLED da 1,62″, ampio e luminoso, con una risoluzione di 326 PPI.

Dotata di oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, Mi band 7 è inoltre una splendida alleata per sportivi, professionisti o amatori che siano, e grazie al suo ottimo apparato di sensori (battito cardiaco e SPO2), vi aiuterà a tenere traccia dell’intensità del vostro allenamento, potendo così migliorare le vostre performance sportive, il che tornerà utile soprattutto nell’ambito dello sport agonistico.

Resistente all’acqua, anto da poter monitorare persino le attività di nuoto, in vasca e non, Mi Band 7 è anche dotata di una batteria di grande pregio, in grado di durare per giorni anche con attivo il monitoraggio di battito e ossigeno h24! In sintesi: parliamo di una smart band che, nonostante il prezzo, non ammette compromessi e che, allo stato attuale, resta saldamente posizionata in cima, tra le migliori scelte del mercato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!