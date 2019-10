Xiaomi Mi Note 10 con fotocamera da 108 MP arriverà in Italia

Mi Note 10 è la variante internazionale di CC9 Pro. Lo smartphone con fotocamera da 108 MP arriverà in Italia.

Non ci sono più dubbi. La serie Mi Note risorgerà. Mi Note 10 è la variante internazionale del CC9 Pro e arriverà anche in Italia. I vari profili nazionali di Xiaomi ne hanno dato conferma tramite i social network Facebook e Instagram togliendo ogni dubbio. Lo smartphone, dunque, avrà ben cinque fotocamere posteriori di cui quella principale sarà da 108 MP.

Nel frattempo, il dispositivo è apparso anche nel database del TENAA che ci ha fornito qualche dettaglio tecnico in più. Mi Note 10 (alias CC9 Pro) avrà una batteria da 5.170 mAh. Di conseguenza, le dimensioni non saranno propriamente contenute. Si parla di 157,8 x 74,2 x 9,67 mm per un peso di 208 grammi. Il display è un’unità OLED da 6,47 pollici con risoluzione Full-HD+ e sensore biometrico integrato.

È stato confermato, inoltre, che il sensore principale sarà accoppiato a un teleobiettivo con zoom ottico 5X e zoom ibrido 10X, a un sensore grandangolare da 20 Megapixel, un sensore per le macro e un ultimo da 12 Megapixel per la modalità ritratto. Frontalmente, invece, dovrebbe esserci una singola fotocamera da 32 Megapixel.

Per quanto riguarda il processore, il TENAA parla di una CPU a 2,2 GHz, il che riporta in auge l’ipotesi che possa trattarsi del SoC Snapdragon 730G. Ad ogni modo, il chip sarà abbinato a 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Insomma, non sarebbe una piattaforma da top di gamma. Potrebbe, però, esserci una variante Pro per Mi Note 10 così come emerso nella giornata di ieri. Una versione Pro, infatti, è stata certificata in Thailandia presso l’ente di certificazione National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC).

Mancano ormai pochi giorni. L’appuntamento è fissato per il 5 novembre, giorno in cui Xiaomi alzerà il sipario su Mi Note 10 (CC9 Pro), sul suo primo smartwatch Wear OS e sulla Mi TV 5.