Xiaomi Mi Pad 5 arriverà ad agosto? Ecco cosa sappiamo

Il mondo dei tablet Android sembra essere sul punto di diventare nuovamente interessante. Oltre all’appena annunciato realme Pad, ai nuovi tablet Huawei MatePad e al vociferato OnePlus Pad, sembra che anche Xiaomi voglia ritornare prepotentemente in questo settore di mercato.

Xiaomi Mi Pad 5 potrebbe arrivare molto presto e queste sono le specifiche tecniche fino ad ora trapelate.

Xiaomi non ha aggiornato la propria lineup di tablet per parecchio tempo e gli utenti non vedono l’ora di scoprire quali saranno le caratteristiche e le funzioni esclusive del prossimo prodotto Android dal grande display del brand.

Secondo i più recenti rumor pubblicati da MyDrivers, la gamma Xiaomi Mi Pad 5 sarà rappresentata da più modelli diversi, il più potente dei quali avrà a disposizione un chip Qualcomm Snapdragon 870. Il display di tipo LCD avrà una diagonale di 11″, la risoluzione arriverà al 2K (1440p) e la frequenza di aggiornamento sarà di 144Hz. Le prestazioni nel gaming e la reattività generale saranno aiutate da un touch sampling rate di 480Hz.

Le indiscrezioni parlano anche del supporto per uno stilo, esattamente come i principali concorrenti che possiamo ritrovare in Apple iPad Pro e Huawei MatePad Pro.

Vale la pena ricordare che alcuni esponenti di Xiaomi hanno anche rivelato che il sistema MIUI for Pad sarà sviluppato specificamente per i tablet. In maniera simile al Mi MIX Fold, supporterà una modalità PC portatile e fornirà un’interfaccia grafica simile a quella di un computer classico. Il menu, il centro di controllo e più finestre potranno essere aperte contemporaneamente.

Ciò dovrebbe garantire un livello di produttività maggiore e allontanare il tablet dal paragone con “uno smartphone con schermo più grande”.

L’arrivo di Xiaomi Mi Pad 5 è atteso per metà agosto, molto probabilmente in una data molto vicina all’evento Galaxy Unpacked di Samsung.