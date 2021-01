Xiaomi Mi Watch: finalmente in Italia anche su Amazon a 129,99 euro

L’attesa è finita. Xiaomi ha annunciato la disponibilità di Mi Watch per il mercato italiano a partire da domani 15 gennaio. Lo smartwatch sarà acquistabile sullo store online del produttore (mi.com), su Amazon e presso i Mi Store Italia in tre diverse colorazioni: Beige, Black e Navy Blue, al prezzo di 129,99 euro. Inoltre, solo per le prime 24 ore, Mi Watch Black sarà disponibile su mi.com e Amazon ad un prezzo di lancio di 99,99 euro.

Ricapitoliamo le caratteristiche tecniche. Mi Watch gode di un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici (risoluzione 454 x 454 pixel e 450 nits). È possibile scegliere tra oltre 100 quadranti colorati e personalizzarli ulteriormente con le proprie foto. Una delle caratteristiche peculiari è la leggerezza, solo 32 grammi. Lo smartwatch è dotato, inoltre, di due pulsanti fisici sul laterale che forniscono immediatamente accesso a oltre 117 modalità sportive.

Presenti ovviamente tutte le funzioni tipiche di questa tipologia di dispositivi: tracciamento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno e del livello di ossigeno nel sangue, tracciamento dell’attività sportiva, contapassi, ricezione di notifiche e molto altro. Mi Watch è perfetto anche per il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM.

Per le attività all’esterno, vengono in aiuto il GPS, la bussola e il barometro. Il tutto è alimentato da una batteria da 420 mAh che – a detta dell’azienda – dovrebbe assicurare un’autonomia di due settimane.