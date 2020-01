Xiaomi ha lanciato uno smartwatch per bambini molto interessante

Xiaomi ha recentemente lanciato Mitu Children Learning Watch 4 Pro, uno smartwatch pensato appositamente per i bambini. Questo non è ovviamente un caso isolato: l’azienda, pochi giorni fa, aveva già annunciato un altro prodotto per i più piccoli, ovvero Mi Rabbit Children’s Watch 2S.

Pur essendo progettato per i bambini, presenta delle specifiche tecniche davvero molto interessanti. Il display ha una diagonale che misura circa 1,78 pollici, con una densità di pixel di 326 PPI ed è protetto da Gorilla Glass 3. Il brand avrebbe quindi progettato il prodotto per resistere alle cadute e ai graffi.

Presente il GPS a doppia frequenza, NFC e il SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2500, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Il sistema operativo scelto è stato Android 8.1 Oreo, in cui troveremo anche l’assistente virtuale XiaoAI.

L’orologio intelligente presenta due fotocamere: una posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP. Esse consentono, tutto sommato, di scattare foto con una qualità accettabile. Gli utenti possono anche decidere di attivare contemporaneamente entrambe le camere, così da inquadrare sé stesso e l’ambiente circostante.

Lo smartwatch è disponibile in Cina e ha un costo di 1.299 yuan, circa 170 euro. Non sappiamo se la società abbia intenzione di portarlo anche nel resto del mondo.