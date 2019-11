Xiaomi Mi Rabbit Children’s Watch 2S è lo smartwatch pensato per i bambini

Xiaomi ha ufficialmente lanciato Mi Rabbit Children’s Watch 2S, successore di Mi Bunny Children Phone Watch 3C. In attesa di presentare il suo primo smartwatch “tradizionale”, il fortunato brand cinese ha recentemente annunciato un nuovo tentativo di imporsi nel mercato dei dispositivi smart per bambini.

Xiaomi ha qualcosa da offrire a praticamente tutti gli utenti, anche quelli più giovani. L’ultimo esempio è questo coloratissimo smartwatch pensato per accompagnare i pargoli. L’orologio intelligente, con un quadrante quadrato e gli angoli smussati, è rivestito da plastica molto morbida, che non dovrebbe infastidire gli utenti. La certificazione IPX8 garantisce che il prodotto può essere utilizzato anche sotto la doccia, in vasca o quando ci si lava le mani, dato che è totalmente impermeabile.

Il display IPS ha una diagonale di 1,3 pollicie una risoluzione di 240×240 pixel. Presente una slot nano-SIM, la connettività Wi-Fi, il GPS e un altoparlante. La batteria è da 600 mAh e dovrebbe garantire un’autonomia di circa 7 giorni (quando lo smartwatch è in stand-by).

Disponibile l’assistente virtuale XiaoAI, che consentirà ai bambini di accedere ad alcune funzionalità con la semplice voce, e MiTu, strumento con cui i genitori potranno impostare degli intervalli di tempo in cui il device sarà utilizzabile solo in caso di emergenza.

Mi Rabbit Children’s Watch 2S, nelle colorazione blu e rosso, è già disponibile in Cina. Il suo costo, davvero molto contenuto, è pari a 199 yuan, che corrisponde a circa 26 euro. Non sappiamo ancora se lo smartwatch arriverà anche in Italia.