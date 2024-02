Xiaomi Pad 6S Pro 12,4" è ufficiale: tablet premium come estensione dello smartphone

Xiaomi sfida a viso aperto Apple e Samsung tornando di prepotenza nel segmento dei tablet premium con Xiaomi Pad 6S Pro 12.4". Progettato per affrontare le esigenze di produttività più intense, questo tablet offre un mix straordinario di display di qualità, potenti prestazioni, e una serie di funzionalità innovative.

La caratteristica principe di questo dispositivo è il suo eccezionale display da 12.4 pollici con una risoluzione 3K e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il rapporto di aspetto 3:2 non solo migliora il comfort della lettura, ma offre anche un'esperienza multimediale coinvolgente, rendendolo il compagno ideale per il lavoro e il tempo libero. La risoluzione di 3048 x 2032 e i 294 PPI assicurano una nitidezza di prim'ordine, consentendo attività che spaziano dalla lettura di testi più piccoli all'editing di immagini ad alta risoluzione e all'immersione nei giochi più recenti.

La batteria da 10.000mAh del Pad 6S Pro è completata dalla tecnologia HyperCharge da 120W. Questa combinazione offre tempi di ricarica incredibilmente brevi e una durata della batteria estesa, garantendo agli utenti la massima libertà senza il timore di rimanere a corto di energia nei momenti critici.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Alimentato dalla potente piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il tablet garantisce velocità da vero top di gamma. La novità più interessanti lato software emergono con Xiaomi HyperOS, che introduce tre nuove funzioni: Home Screen+, Cross-device collaboration e Xiaomi Smart Hub.

Home Screen+ consente agli utenti di interagire con i propri smartphone direttamente dall’interfaccia del tablet, rispondendo ai messaggi o alle chiamate, senza ricorrere direttamente all’uso dello smartphone.

La funzione Cross-device fotografica dell'app Notes permette agli utenti di catturare e incorporare immagini direttamente nelle loro note sul tablet utilizzando la fotocamera dello smartphone. Il Xiaomi Smart Hub collega fino a sette dispositivi contemporaneamente, garantendo un controllo totale sulla rete di dispositivi, inclusi vari prodotti Xiaomi AIoT.

La condivisione dei file è semplificata grazie alla funzionalità Tap to Share che si basa sulla tecnologia NFC, offrendo un modo rapido e comodo per trasferire dati con un semplice tocco. Per i creatori di contenuti, la modalità Director nell'app Fotocamera trasforma il tablet in uno strumento di monitoraggio professionale collegato allo smartphone, facilitando la cattura di momenti di alta qualità con facilità.

Per completare l'esperienza, Xiaomi presenta la Xiaomi Focus Pen, una penna con 8192 livelli di pressione, un sampling rate di 240Hz e una bassissima latenza di soli 5ms. Questo strumento offre un'esperienza di scrittura di qualità, diventando indispensabile non solo per la scrittura, ma anche per catturare rapidamente immagini e prendere appunti, tutto senza interrompere il processo creativo.

Il Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile in pre-ordine da oggi e sarà in vendita dal 12 aprile in colorazione Black, con due varianti di memoria:

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4" - 8GB+256GB | 699,90€

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4" - 12GB+512GB | 799,90€

Su canali selezionati, gli acquirenti avranno la possibilità di usufruire di offerte bundle con la Xiaomi Focus Pen, la cover e sconti speciali, garantendo un pacchetto completo per coloro che cercano la massima produttività e innovazione.

Il tablet sarà disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e Unieuro.