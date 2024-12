Xiaomi porta i giochi AAA per PC sui suoi tablet

Il mondo del gaming su tablet è pronto a una svolta epocale. Xiaomi ha annunciato un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco mobile, portando i titoli PC AAA direttamente sui suoi dispositivi. La soluzione si chiama 3A Game Virtual Machine ed è destinata a cambiare radicalmente il panorama videoludico mobile.

Sebbene i tablet di fascia alta offrano già prestazioni in grado di gestire alcuni titoli tripla A, il numero di porting di giochi da PC a dispositivi mobili rimane limitato. Xiaomi ha quindi deciso di affrontare il problema in modo radicale, proponendo una soluzione innovativa che elimina la necessità di porting specifici. 3A Game Virtual Machine, in sostanza, è un emulatore integrato nell'app AI Treasure Box, un'applicazione dedicata alle funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate dall'azienda.

Grazie a questa innovativa tecnologia, i proprietari dei tablet Xiaomi potranno godere di una libreria di giochi PC senza precedenti, direttamente sui loro dispositivi. L'hardware performante dei tablet, combinato con la potenza dell'emulatore, dovrebbe garantire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, anche con titoli graficamente impegnativi. Per un'esperienza di controllo ottimale, sarà necessario utilizzare periferiche esterne come tastiere e controller.

La lista dei giochi attualmente supportati da 3A Game Virtual Machine include titoli di grande successo e popolarità, tra cui:

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 7 Biohazard

Assassins Creed Revelations

Tomb Raider - Game of the year edition

Tomb Raider I-III Remastered

Overcooked 2

Counter-Strike 1.6

Star Craft

Questa lista rappresenta solo un punto di partenza, con l'azienda che ha già annunciato l'intenzione di ampliare la compatibilità a un numero sempre maggiore di titoli.

Attualmente, 3A Game Virtual Machine è in fase di test interno, riservata esclusivamente ai possessori del tablet Xiaomi Pad 6s Pro (al momento non è chiaro se i test siano limitati al mercato cinese). Xiaomi ha inviato comunicazioni a utenti selezionati, invitandoli a registrarsi al programma di test. L'email, redatta in cinese, include un pulsante "Registrati ora", ma al momento non sembra esistere una pagina web accessibile al pubblico per richiedere l'accesso al programma.

Le procedure per l'installazione e l'utilizzo dell'emulatore sono ancora avvolte da una certa nebulosità, complice la traduzione dal cinese tramite strumenti automatici. Secondo quanto riportato nell'email, gli utenti selezionati potranno "scaricare l'app AI Treasure Box sul desktop". Successivamente, sarà necessario scaricare il pacchetto del gioco, decomprimerlo utilizzando il pulsante "Apri il file" e copiare la cartella corrispondente sul tablet, operazione che dovrebbe essere gestita automaticamente dallo strumento nella directory specificata. Una schermata dell'app, diffusa online, indica che la directory predefinita per i giochi sul dispositivo sarà denominata /WinPlayMobile.

Per aggiungere un gioco, in teoria, dovrebbe essere sufficiente cliccare su "Aggiungi gioco", selezionare il file .exe e cliccare su "Conferma". Un pulsante "Scansiona il file" presente nell'interfaccia potrebbe servire a facilitare la ricerca del file .exe, ma la sua funzione precisa non è ancora del tutto chiara.

Nonostante i dettagli ancora incerti, Xiaomi promette che l'app 3A Game Virtual Machine guiderà gli utenti passo dopo passo attraverso la procedura di installazione e configurazione. Una volta completata la configurazione, sarà possibile collegare tastiera o controller al tablet e iniziare a giocare.

Un punto interrogativo riguarda la gestione dello spazio di archiviazione. Lo Xiaomi Pad 6s Pro, infatti, non è dotato di slot per schede SD, il che potrebbe rappresentare un limite per l'installazione di giochi di grandi dimensioni. Anche il modello da 512GB potrebbe riempirsi rapidamente con titoli AAA moderni, spesso superiori ai 100GB. Resta da capire come Xiaomi intenda affrontare questo potenziale problema, magari offrendo soluzioni di cloud storage o opzioni di archiviazione esterna.

Nonostante i punti ancora da chiarire e le sfide da affrontare, l'iniziativa di Xiaomi è indubbiamente rivoluzionaria e apre scenari inediti per il futuro del gaming su tablet. L'introduzione di 3A Game Virtual Machine potrebbe segnare un punto di svolta, trasformando i tablet in vere e proprie piattaforme di gioco portatili, capaci di competere con console e PC.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi e, soprattutto, la disponibilità di questo strumento al di fuori della fase di test, per poter finalmente mettere alla prova la promessa di Xiaomi di portare i giochi PC AAA sui tablet. L'azienda ha promesso che il supporto sarà esteso ad altri modelli in futuro, un segnale chiaro dell'ambizione e della portata di questo progetto. Il mondo del gaming mobile potrebbe non essere più lo stesso.