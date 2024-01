Xiaomi Redmi Note 12S SOTTOCOSTO su eBay, AFFARE al -15%

Se state considerando di aggiornare il vostro smartphone con un modello Xiaomi, ma non desiderate spendere una somma eccessiva per il modello di punta Xiaomi 13 Ultra, allora la serie Redmi Note 12 rappresenta la scelta ideale per voi. Rinomata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo nella categoria di fascia media, un modello di questa serie vanta ora un'offerta imperdibile su eBay. Il Redmi Note 12S è infatti attualmente disponibile a soli 169,90€, un'opportunità eccezionale per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone che coniughi prestazioni affidabili e un costo accessibile.

Xiaomi Redmi Note 12S, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un resistente Corning Gorilla Glass 3, questo smartphone è progettato per resistere alle sfide quotidiane, e con una texture piacevole al tatto, esprime un equilibrio perfetto tra eleganza e praticità. Il cuore pulsante è il display AMOLED da 6,43 pollici, che saprà stupirvi considerando la fascia di prezzo in cui si posiziona lo smartphone, avvalorato anche dalla frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Se cercate uno smartphone dal prezzo accessibile che faccia anche buone foto, il Redmi Note 12S risponderà anche a queste esigenze, con il suo obiettivo principale Samsung S5KHM2 da 108 MP unito all’ottica grandangolare e a un obiettivo macro per la massima versatilità. Completa quello che è un comparto fotografico di buon livello una fotocamera frontale da 16MP, pronta a catturare i vostri migliori selfie.

Nonostante l'assenza di supporto per schede SD esterne, Xiaomi Redmi Note 12S garantirà ampia capacità di archiviazione interna, con i suoi 128GB abbinati a 6GB di RAM. Molti di voi apprezzeranno poi il jack audio da 3,5mm e gli infrarossi, per non parlare della batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 33W, che assicurerà lunghe ore di utilizzo senza interruzioni.

