Redmi Note 13 Pro 12/512GB a soli 260€! Approfitta di questo coupon

Oltre al vastissimo catalogo di prodotti, eBay è molto apprezzato anche per i suoi codici sconto, che riducono ulteriormente il già conveniente prezzo di molti articoli. Attualmente, sul portale sono disponibili diversi coupon attivi. Uno di questi è il codice "PIT10PERTE2024". Dopo una rapida ricerca, abbiamo scoperto che questo coupon può essere applicato anche sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro nella versione 12G+512GB. Il prezzo finale sarà di circa 260€, uno dei più bassi sul web per questa variante con maggiore memoria.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 28.9€ durante il checkout

Xiaomi Redmi Note 13 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Redmi Note 13 Pro è lo smartphone Xiaomi ideale per chi cerca un modello in grado di soddisfare esigenze di multitasking e di intrattenimento visivo, grazie agli abbondanti 12GB di RAM e allo schermo con refresh rate di 120Hz. Con una fotocamera da 200MP, si posiziona poi come una scelta prediletta per gli amanti della fotografia, permettendo di catturare immagini ad altissima risoluzione con dettagli sorprendenti in ogni tipo di condizione luminosa.

La batteria da 5000 mAh, supportata dalla ricarica turbo da 67W, garantisce un utilizzo prolungato durante la giornata, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. Pertanto, questo smartphone si rivolge a un'ampia gamma di utenti: dagli appassionati di tecnologia che desiderano le ultime innovazioni, agli utenti più esigenti che richiedono prestazioni elevate per lavoro o divertimento, fino agli amanti della fotografia che cercano una qualità d'immagine più che discreta senza dover portare con sé attrezzature ingombranti.

A differenza di altri coupon, quello disponibile su questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è valido per molti mesi, salvo cambiamenti. Tuttavia, le scorte dello smartphone sono limitate, motivo per cui vale sempre il consiglio di non indugiare troppo per non rischiare di perdere l'occasione di accaparrarsi la versione del Redmi Note 13 Pro con più memoria interna.

