Le SONY ULT WEAR WH-ULT900N in colorazione Forest Gray sono disponibili su Mediaworld a un prezzo davvero competitivo. Queste cuffie Bluetooth di alta qualità, pensate per chi cerca un audio potente e coinvolgente, possono essere vostre a soli 100€ grazie all'extra sconto di 29€ applicabile al checkout con MW Club e acquisto tramite app. Un'occasione imperdibile per portarsi a casa tecnologia Sony premium a 100€, perfette per la musica e il gaming!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

NB: ricordatevi di entrare in MW Club e completare l'acquisto tramite l'app per ottenere uno sconto aggiuntivo di €29 durante il checkout

SONY ULT WEAR, chi dovrebbe acquistarle?

Le SONY ULT WEAR WH-ULT900N rappresentano la scelta ideale per chi cerca cuffie Bluetooth di qualità superiore con un'attenzione particolare alle prestazioni audio. Questi auricolari over-ear sono perfetti per gli amanti della musica che desiderano un'esperienza d'ascolto immersiva, grazie alla tecnologia ULT che enfatizza i bassi profondi e potenti. Con un prezzo finale di soli 100€ grazie all'extra sconto di 29€, vi permetteranno di godere di un audio premium senza compromessi, ideale sia per l'ascolto quotidiano che per le sessioni di gaming o il lavoro da remoto.

Queste cuffie soddisfano perfettamente le esigenze di chi trascorre molte ore con le cuffie addosso: la cancellazione attiva del rumore vi isolerà completamente dall'ambiente circostante, mentre il comfort prolungato le rende perfette per viaggi, pendolarismo o lunghe sessioni di lavoro. Il design elegante nel colore Forest Gray si adatta a qualsiasi stile, mentre la connettività Bluetooth avanzata garantisce una libertà di movimento totale. Sono la soluzione ottimale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano un equilibrio tra qualità audio eccellente, funzionalità smart e un prezzo accessibile.

Le SONY ULT WEAR WH-ULT900N in elegante Forest Gray sono cuffie Bluetooth over-ear che vi offriranno un'esperienza audio superiore. Dotate di tecnologia ULT POWER SOUND per bassi potenti e profondi, cancellazione attiva del rumore e un'autonomia eccezionale, vi permetteranno di immergervi completamente nella vostra musica preferita isolandovi dai rumori esterni.

