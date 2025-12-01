Xiaomi POCO F8 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale. Questo smartphone di fascia alta monta il potente Snapdragon 8 Elite, una batteria da 6500mAh e un display AMOLED da 6,9" a 120Hz con cornici ultrasottili. La fotocamera da 50MP con sensore Light Fusion 950 garantisce scatti nitidi, mentre l'audio Sound by Bose offre un'esperienza sonora superiore. Applicando il coupon da 50€, vi porterete a casa questo gioiello tecnologico a soli 649,90€, un prezzo davvero competitivo per un flagship con queste caratteristiche premium!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €50 durante il checkout

Prodotto in caricamento

POCO F8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Xiaomi POCO F8 Ultra è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni da vero top di gamma senza compromessi. Vi conquisterà se siete appassionati di gaming mobile o professionisti che necessitano di multitasking intenso: il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3nm garantisce potenza straordinaria, mentre la batteria da 6500mAh elimina l'ansia da ricarica anche nelle giornate più impegnative. Gli amanti della fotografia apprezzeranno il sensore Light Fusion 950 da 50MP con stabilizzazione ottica, capace di catturare scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce grazie all'HDR da 13.5EV. Con 12GB di RAM e 256GB di storage, avrete spazio e velocità per tutte le vostre esigenze.

Questo dispositivo si rivela perfetto anche per chi consuma contenuti multimediali intensivamente: il display AMOLED da 6,9" a 120Hz con cornici ultrasottili offre un'esperienza visiva immersiva, mentre l'audio Sound by Bose porta la qualità sonora a livelli raramente raggiunti su smartphone. Con uno sconto del 22% e un coupon di 50€ che porta il prezzo a soli 649,90€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera tecnologia premium a un costo accessibile. La garanzia di 2 anni e la batteria progettata per mantenere oltre l'80% di capacità dopo 1.600 cicli ne fanno un investimento duraturo nel tempo.

Lo Xiaomi POCO F8 Ultra è uno smartphone di fascia alta che vi conquisterà con il potente processore Snapdragon 8 Elite e un magnifico display AMOLED da 6,9" a 120Hz con cornici ultrasottili. Vi stupirà la fotocamera da 50MP con sensore Light Fusion 950 e stabilizzazione ottica, mentre l'audio Sound by Bose garantirà un'esperienza sonora superiore. La batteria da 6500mAh vi accompagnerà per l'intera giornata.

Vedi offerta su Amazon