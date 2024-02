Xiaomi Series 14 è ufficiale! Ecco prezzi e caratteristiche tecniche

Xiaomi ha svelato la sua ultimissima Serie di smartphone flagship, la Xiaomi 14 Series, durante un evento tenutosi a Barcellona il 25 febbraio 2024.

L'azienda cinese, nota per la sua costante innovazione, ha presentato una nuova famiglia di dispositivi con un focus particolare sulla fotografia professionale, grazie alla collaborazione strategica con Leica.

La partnership tra Xiaomi e Leica, iniziata nel 2022, ha rivoluzionato il settore della mobile imaging, portando a una costante elevazione degli standard. La Xiaomi 14 Series segna il culmine di questa collaborazione, incorporando le avanzate ottiche Leica Summilux.

Queste ottiche, insieme al nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS, consolidano la posizione di Xiaomi come leader globale nell'innovazione del mobile imaging.

La serie è composta da due modelli principali: Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14. Xiaomi 14 Ultra si distingue per il suo design innovativo e le prestazioni impareggiabili nel settore della mobile imaging. Il dispositivo vanta una configurazione a quattro fotocamere, supportando le riprese in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere.

La fotocamera principale da 50MP offre una straordinaria gamma dinamica, facilitando le modifiche professionali in post-produzione. Il dispositivo presenta anche nuove modalità cinematografiche, come il rapporto di aspetto 2,39:1 e l'otturatore a 180°.

Xiaomi 14, d'altro canto, è progettato per essere un compagno quotidiano compatto. Con obiettivi Leica Summilux, una fotocamera ultra-grandangolare da 14mm a 50MP e uno schermo CrystalRes AMOLED 1.5K, offre immagini all'avanguardia in un design elegante e sottile. Entrambi i modelli sono alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni di alto livello.

Il sistema operativo che alimenta la Xiaomi 14 Series è Xiaomi HyperOS, sviluppato dall'azienda nell'arco di sette anni. Questo sistema si concentra su quattro obiettivi principali: refactoring completo, connettività intelligente tra dispositivi, intelligenza proattiva e sicurezza end-to-end. Xiaomi HyperOS offre un'esperienza fluida con funzionalità avanzate di gestione dei file e della memoria, connettività tra dispositivi e sicurezza completa.

Infine, Xiaomi ha annunciato una serie di workshop speciali in collaborazione con Leica, dedicati alla mobile photography. Questi workshop, che si terranno in diverse città italiane e vedranno l'utilizzo esclusivo del nuovo Xiaomi 14 Ultra come strumento di scatto.

In termini di disponibilità, entrambi i modelli, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, saranno disponibili in diverse varianti di memoria e colori, con offerte bundle, e promozioni, che includono accessori e workshop fotografici.

La serie Xiaomi 14 è già disponibile per l'acquisto, mentre il modello Xiaomi 14 Ultra arriverà a Marzo. La presentazione sottolinea l'impegno costante di Xiaomi verso l'innovazione e l'offerta di un'esperienza utente eccezionale.

Xiaomi 14 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici, a partire da 999,90€.

Xiaomi 14 Ultra, invece, è disponibile in preordine già da oggi, e sarà ufficialmente in vendita dal mese di marzo su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo, in una sola variante di memoria, 16GB+512GB, al prezzo di 1499,90€.