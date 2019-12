Xiaomi, ecco le offerte di dicembre su Amazon

Il Natale è oramai alle porte e con lui arrivano sempre più offerte irresistibili. Oggi, su Amazon, è possibile acquistare alcuni smartphone targati Xiaomi ad un prezzo davvero speciale. Questa società, durante gli ultimi mesi, ha riscosso un enorme successo tra gli utenti che potranno infatti ottenere un rapporto qualità/prezzo più che ottimo. Non mancano le innovazioni, come la fotocamera da 108 MP, con cui poter scattare fotografie straordinarie.

Scopriamo subito le offerte speciali proposte da Amazon.

Xiaomi Redmi Note 7

Iniziamo con uno smartphone con una scheda discreta, ma con un prezzo molto accessibile. Questo rende Xiaomi Redmi Note 7 un device perfetto per tutti coloro i quali non hanno particolari pretese in fatto di prestazioni, ma vorrebbero comunque assicurarsi uno smartphone performante e poco costoso.

Troviamo un ottimo display FullHD+ (1080 x 2340 Pixel) da 6,3 pollici in cui è presente un notch a goccia posizionato nella parte alta. Il brand, in molti telefoni, ha deciso di optare per questa soluzione. Nella parte posteriore è presente una dual camera da 48 MP e 5 MP.

Ad accendere lo smartphone troviamo il processore Snapdragon 660 (14nm octa-core, fino a 2.2GHz), accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Xiaomi Mi 9

Per tutti coloro i quali vorrebbero qualcosa di più, un’ottima scelta potrebbe essere Xiaomi Mi 9. Un dispositivo con un design elegante e, allo stesso tempo, moderno, specifiche tecniche davvero interessanti e un prezzo abbastanza contenuto, in relazione a ciò che offre.

La forma del device, leggermente curva, lo rende ideale per essere tenuto in mano. Xiaomi, per tutta la gamma, ha deciso inoltre di offrire degli effetti di luce nella parte posteriore davvero fantastici. Il display AMOLED scelto, protetto da Corning Gorilla Glass 6, è targato Samsung e ha una diagonale di 6.39 pollici. Anche in questo caso è stato scelto un notch a goccia con una piccola fotocamera anteriore, protetta da zaffiro.

Nella parte posteriore troviamo ben tre sensori da tripla fotocamera 48 MP, 16 MP e 12 MP, per foto e video di qualità abbastanza alta. Sotto il cofano è presente Snapdragon 855, accompagnato da ben 6 GB di RAM.

Xiaomi Mi Note 10

Passiamo subito a una delle principali novità in casa Xiaomi: lo smartphone con una penta camera da 108 MP. Mi Note 10, di cui vi abbiamo più volte parlato durante quest’ultimi mesi, è disponibile all’acquisto su Amazon con uno sconto abbastanza importante, che lo rende certamente più interessante rispetto al costo con la quale è stato lanciato.

L’aspetto che più di ogni altro attira gli utenti è la fotocamera principale da ben 108 MP, che consente di ottenere foto e video di ottima qualità. Questo sensore è stato realizzato in collaborazione con Samsung e Mi Note 10 è il primo ad accoglierlo. Oltre a questa piccola chicca, troviamo altre quattro fotocamere sul dorso: 5 Megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X), 12 Megapixel (teleobiettivo con zoom 2X), 20 Megapixel (ultra-grandangolare) e 2 Megapixel (macro).

La scheda tecnica è tipica di uno smartphone di fascia medio-alta: il SoC Snapdragon 730G, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il dispositivo, su cui gira MIUI 11 (basato su Android 9), è alimentato da una batteria da 5.260 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 30W. Questa fonte energetica assicura più ore di autonomia, senza dover necessariamente ricaricare il prodotto.

Insomma se avete deciso di acquistare uno smartphone Xiaomi per voi o per un vostro caro, magari in occasione delle festività natalizie, questo potrebbe essere proprio il momento giusto!

