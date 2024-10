Xiaomi sta preparando un rivale tremendamente economico dell'Apple Watch SE

L'azienda cinese Xiaomi si prepara a lanciare una nuova versione del suo smartband, la Xiaomi Smart Band 9 Pro, secondo quanto rivelato da alcune immagini trapelate online.

Il dispositivo mostra un design molto simile all'Apple Watch SE 2 (e allo Smart band 8 Pro che potete trovare su Amazon a prezzo stracciato) ma probabilmente avrà un prezzo nettamente inferiore.

Xiaomi potrebbe puntare a offrire funzionalità simili all'Apple Watch a un prezzo molto più accessibile.

Il nuovo modello sembra presentare alcune modifiche estetiche rispetto alla versione precedente, come un display leggermente curvo e una finitura più ruvida della scocca. Le immagini mostrano tre varianti di colore: argento, nero e oro.

Tra le novità si notano anche un cinturino in poliuretano termoplastico migliorato e un display più ampio con cornici ridotte. Il design complessivo ricorda molto da vicino quello dell'Apple Watch SE, seppur privo della corona digitale tipica degli smartwatch Apple.

Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora noti, è probabile che lo Smart Band 9 Pro mantenga le principali funzionalità della serie, come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il tracciamento dell'attività fisica e il GPS integrato. Il modello precedente, lo Xiaomi Smart Band 8 Pro, si è distinto per la sua batteria dalla durata di due settimane.

Se il prezzo dovesse attestarsi intorno ai 90 dollari come per il modello precedente, lo Smart Band 9 Pro potrebbe rappresentare un'alternativa molto interessante e conveniente agli smartwatch di fascia media come l'Apple Watch SE.

Xiaomi ha recentemente lanciato anche una versione più sottile della Smart Band 9, con funzioni di monitoraggio del sonno migliorate e una durata della batteria fino a 21 giorni.

La nuova versione Pro potrebbe quindi completare la gamma offrendo un dispositivo dal design più premium ma mantenendo un prezzo competitivo.

Al momento non ci sono informazioni sulla possibile data di lancio del nuovo smartband di Xiaomi. Sarà interessante vedere se e come l'azienda cinese riuscirà a proporre un prodotto capace di competere con gli smartwatch Apple in termini di funzionalità, mantenendo però un prezzo nettamente inferiore.