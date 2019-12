Xiaomi YouPin e Indiegogo insieme per promuovere prodotti cinesi

YouPin e Indiegogo hanno avviato una collaborazione che mira alla promozione di prodotti e marchi cinesi a livello internazionale. La prima è la nota piattaforma di e-commerce che fa capo a Xiaomi, mentre la seconda non ha bisogno di presentazioni. È uno tra i portali di crowdfunding più famosi al mondo che – grazie alla partnership – potrà espandersi nel mercato cinese.

Un accordo prevedibile dato che – prima dell’annuncio ufficiale – le due parti coinvolte avevano già portato a termine alcuni progetti di collaborazione andati a buon fine. Per esempio, YouPin ha lanciato in Cina gli auricolari Pamu Slide realizzati attraverso una campagna di crowdfunding su Indiegogo. La piattaforma di Xiaomi ha già avviato iniziative per finanziare due prodotti: il tapis roulant WalkingPad R1 Pro e lo spazzolino Sonic Oclean X Pro.

WalkingPad combina sia la corsa che la camminata e occupa meno spazio rispetto a quelli tradizionali in quanto – grazie a un meccanismo a doppia piegatura – può essere facilmente ripiegato alla fine della sessione di sport. Sonic Oclean X Pro, invece, è dotato di un display touchscreen che mostra diverse informazioni sulla salute mentale e sulla modalità di spazzolatura. Entrambi hanno già superato di gran lunga la cifra richiesta dalla campagna di crowdfunding.

YouPin ha dichiarato che attraverso questa collaborazione intende aiutare i marchi cinesi nello sviluppo e nella promozione dei loro prodotti affinché questi possano trovare una maggiore diffusione a livello globale e raggiungere nuovi acquirenti. Insomma, d’ora in poi, potremo acquistare quei prodotti che fino a questo momento abbiamo scovato sulla piattaforma cinese ma che erano destinati al solo mercato di casa.