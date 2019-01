XiaomiMi Box 4 SE, il nuovo box TV che costa appena 24 euro

Nella giornata di oggi, Xiaomi ha lanciato ufficialmente il Mi Box 4 SE, un box TV da appena 189 yuan (circa 24 euro) che stupisce per quantità di servizi offerti e funzionalità. In primo piano vi è la funzione PatchWall, sistema di intelligenza vocale in grado di riconoscere numerosi comandi vocali, alcuni utilizzati per cambiare canale, richiedere informazioni sulle previsioni meteo, attivare la fruizione di video specifici e tanto altro ancora. In più, è disponibile il supporto al cast dello schermo dello smartphone e la possibilità di poter visualizzare in mirroring video e foto attraverso un semplice click.

Sotto la scocca, realizzata in plastica, Xiaomi Mi Box 4 SE propone un processore quad-core Cortex-A7, GPU Mali-400, 1 GB di memoria, memoria flash eMMC da 4 GB e risoluzione di uscita fino a 1080P. E non è tutto poiché, Mi Box 4 SE, supporta Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) e connessione USB, trasmissione wireless e download di video ad alta definizione e file di grandi dimensioni, può anche riprodurre i file video mediante collegamento USB con Hard-Disk esterni o unità Flash-USB. Sul retro è presente un jack audio per da 3,5 mm e vi è poi la possibilità di installare giochi e app multimediali per contenuti audio e video.

Mi Box 4 SE sarà disponibile alla vendita dall’11 gennaio al prezzo, come già anticipato, di 189 yuan, circa 24 euro.