Xperia 1 Professional Edition ufficiale in Giappone

Xperia 1 Professional Edition è la nuova versione dello smartphone che Sony ha deciso di presentare al pubblico durante la giornata odierna in Giappone. Miglioramenti sul comparto fotografico sul display e sulla connessione sono le principali modifiche apportate al dispositivo.

La versione Professional Edition, non porta sostanziali cambiamenti rispetto a Xperia 1, bensì apporta nuove caratteristiche rivolte interamente all’ambito professionale che migliorano l’efficienza in determinati ambiti come vedremo con il comparto fotografico. Su questo fronte, infatti, Sony ha ben pensato di introdurre Imaging Edge Mobile, un’app che permette di trasferire fotografie e video dalla fotocamera digitale Sony allo smartphone utilizzando la modalità wireless. La modalità Transfer & Tagging permette inoltre di inserire direttamente tag e didascalie alle proprie foto. Piccola innovazione anche per la schermata Home grazie alla nuova modalità landscape, modalità che potrebbe però arrivare anche su Xperia 1 con gli aggiornamenti del software.

Il display OLED da 6,5 pollici 4K ( 21:9) rimane lo stesso della serie Xperia 1, ma con un ottimizzazione grazie al supporto per il segnale a 10 bit e profilo colore Illuminant D65. Scheda tecnica del tutto invariata con la presenza di Snapdragon 855 e 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Lo stesso vale per la batteria da 3330 mAh. Novità invece per quanto riguarda il nuovo supporto alla connettività Ethernet tramite cavo USB Type C, che si dovrà necessariamente acquistare separatamente non essendo incluso nella confezione di vendita.

Xperia 1 Professional Edition sarà disponibile per il mercato giapponese dal 25 ottobre ad un prezzo di 143.000 yen ( circa 1186 euro).