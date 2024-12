YouTube sperimenta i commenti audio per i creator

Un gruppo selezionato di content creator su YouTube sta testando una nuova funzionalità che permette di rispondere ai commenti con messaggi vocali. L'annuncio è stato fatto dalla piattaforma di condivisione video, che spera così di favorire relazioni più significative tra creator e pubblico.

La funzione, attualmente in fase sperimentale, consente ai YouTuber di registrare una risposta audio ai commenti sui loro video tramite l'app iOS. Per utilizzarla, basta toccare l'icona dell'onda sonora quando si risponde a un commento e selezionare "registra una risposta vocale". Gli altri utenti potranno interagire con queste risposte audio come farebbero con normali commenti testuali.

Questa innovazione potrebbe personalizzare l'interazione tra creatori e spettatori, aggiungendo un tocco più umano e diretto alla comunicazione sulla piattaforma. Nonostante ciò, la funzionalità è ancora limitata: i creator possono registrare risposte vocali solo sui propri video e solo tramite l'app iOS.

La riproduzione delle risposte audio sembra, dunque, per ora essere attualmente ristretta alle app mobili di YouTube, non essendo disponibile sui browser desktop.

C'è da dire che l'evoluzione dei social media e delle piattaforme di condivisione video ha portato a una continua ricerca di nuove modalità di interazione tra creatori di contenuti e pubblico: YouTube, fondata nel 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ha sempre cercato di essere all'avanguardia in questo campo.

L'introduzione delle risposte vocali ai commenti si inserisce in un trend più ampio di personalizzazione e umanizzazione delle interazioni online. È interessante notare come questa funzionalità richiami, in un certo senso, le origini della comunicazione a distanza. Prima dell'avvento dei messaggi di testo, infatti, la voce era il principale mezzo di comunicazione remota, attraverso il telefono. YouTube sembra quindi fare un passo indietro per fare un balzo in avanti, combinando la modernità del video con la tradizione della voce.