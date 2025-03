AVM: innovazioni per fibra 10G, 5G e Wi-Fi Mesh al MWC

AVM ha portato a Barcellona tante novità per la connettività domestica: l'azienda europea, conosciuta per i suoi dispositivi FRITZ!, ha rinnovato la propria lineup con soluzioni capaci di sfruttare le potenzialità della fibra ottica, del 5G e del Wi-Fi Mesh, per risolvere i problemi e le sfide della connettività moderna.

La rivoluzione della fibra ottica a 10 Gbit/s

Tra le novità più attese figura il FRITZ!Box 5690 XGS, un router che rappresenta un salto generazionale nel campo della connettività, domestica e non solo. Progettato per sfruttare lo standard XGS-PON, questo dispositivo permette di raggiungere velocità fino a 10 Gbit/s direttamente sulla rete in fibra ottica. Il complemento ideale per chi già possiede un modem in fibra è invece il nuovo FRITZ!Box 4690, che porta le prestazioni Wi-Fi a livelli mai visti grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 e a una porta WAN da 10 Gbit/s.

Entrambi i modelli non si limitano a garantire connessioni ultra-veloci, ma integrano un ecosistema completo di funzionalità pensate per la casa moderna: dalla telefonia alla gestione della smart home, dal networking avanzato alla sicurezza della rete, tutto in un unico dispositivo dall'interfaccia intuitiva.

5G: potenza e flessibilità ovunque

La connettività non passa solo attraverso i cavi. Con l'arrivo imminente sul mercato italiano del FRITZ!Box 6860 5G, AVM propone una soluzione versatile che sfrutta le reti mobili di ultima generazione per portare internet veloce in qualsiasi contesto. Capace di raggiungere velocità fino a 1,3 Gbit/s e dotato di Wi-Fi 6, questo dispositivo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno grazie al suo design robusto e all'alimentazione PoE (Power over Ethernet).

La vera forza dei prodotti FRITZ! sta nella loro capacità di integrarsi in un ecosistema fluido e interconnesso.

Particolarmente interessante è la possibilità di utilizzare il FRITZ!Box 6860 5G come soluzione di backup per connessioni fisse, garantendo così continuità di servizio anche in caso di interruzioni della linea principale - una funzionalità particolarmente preziosa per chi lavora da casa o gestisce attività che non possono permettersi disconnessioni.

Wi-Fi 7: il futuro della connettività domestica è giùàqui

Per chi cerca di estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, AVM presenta i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, i primi ripetitori dell'azienda compatibili con lo standard Wi-Fi 7. Questi dispositivi non si limitano ad ampliare il raggio d'azione della rete, ma ne migliorano anche le prestazioni in termini di latenza e velocità di trasferimento dati.

La tecnologia Mesh integrata consente ai repeater di comunicare tra loro e con il router principale, creando una rete uniforme che elimina i fastidiosi problemi di connessione quando ci si sposta da una stanza all'altra. L'app FRITZ!App Wi-Fi offre inoltre un supporto prezioso per il posizionamento ottimale dei dispositivi, garantendo così la massima efficienza della rete.

Soluzioni Mesh complete e flessibili

La novità più interessante per chi desidera una soluzione pronta all'uso e facile da installare è rappresentata dal FRITZ!Mesh Set 4200, un sistema completo che include il collaudato FRITZ!Repeater 3000AX con tecnologia Wi-Fi 6. Disponibile in configurazioni da due o tre dispositivi, questo set può essere collegato a qualsiasi router o modem esistente, offrendo immediatamente un sistema Wi-Fi Mesh potente e flessibile.

La configurazione, estremamente semplificata grazie all'app MyFRITZ!App, permette anche agli utenti meno esperti di creare una rete domestica impeccabile in pochi minuti. Le funzionalità avanzate come l'accesso ospiti, la programmazione oraria e il controllo parentale completano un pacchetto pensato per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne.

In tutti i suoi dispositivi AVM ha prestato particolare attenzione anche alla sicurezza, implementando la crittografia WPA3 e integrando funzionalità di parental control e VPN direttamente nel FRITZ!OS, il sistema operativo proprietario che gestisce tutti i prodotti della gamma.

Disponibilità e prezzi

Non abbiamo ancora informazioni precise in merito a quando arriveranno sul mercato i nuovi prodotti, ma AVM ha dichiarato che fornirà maggiori dettagli a breve. Visto come ci ha abituato l'azienda, ci aspettiamo prodotti di fascia premium ma dal prezzo comunque competitivo, specialmente se consideriamo l'elevata qualità e le prestazioni offerte.