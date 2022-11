Avevamo chiuso la giornata di ieri, la prima di questo Black Friday 2022, segnalandovi, in coda, l’ottima offerta ancora disponibile sulle pagine di Mediaworld, e grazie alla quale potete ancora ora acquistare gli ottimi controller Xbox in versione Wireless a meno di 40€! Un prezzo ottimo, specie per dei controller che sono compatibili non solo con le console Microsoft, ma anche con il mondo PC, tornando quindi utilissimi a tutti i gamer di ambo le piattaforme.

Ebbene, proseguendo quella che è la nostra fittissima rassegna stampa dedicata alle offerte del Black Friday 2022, restiamo ora in tema, proponendovi un altro ottimo sconto dedicato a dei pad da gaming amatissimi e, spesso, oggetti di un secondo se non di un terzo acquisto a causa di un ben noto difetto congenito.

Stiamo parlando dei celebri e sfiziosi Joy-Con per Nintendo Switch. Ovvero dei piccoli pad che possono essere liberamente “attaccati e staccati” dalla console Nintendo e che, come saprete, soffrono da sempre di un difetto noto come “drifting”, che si manifesta talvolta subito, talvolta dopo anni di utilizzo e che, sostanzialmente, li rende inservibili.

Al di la di questo problema, è anche noto che si tratta di pad molto difficili da trovare a prezzo scontato e, per questo, pensiamo possa tornarvi utile questa offerta Amazon, che propone la coppia di Joy-Con, in colorazione blu e rosso neon, con uno sconto del 24%, ovvero a soli 60,79€, invece di 79,99€!

Un piccolo ma gradevole affare, specie considerando che, quando (e se) se ne trovano in giro, i Joy-Con venduti singolarmente costano attorno ai 35 euro, e che i prodotti originali Nintendo, come anche i videogame, del resto, sono scontati molto di rado, e comunque con ribassi non superiori ai 10 euro.

Acquistare, dunque, una coppia di Joy-Con originali con uno sconto di quasi 20 euro è un affare non da poco, e giacché tutte le altre colorazioni sono già esaurite, e resta solo la coppia dai classici colori rosso e blu, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare quanto prima il vostro acquisto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

